حجم سازه هاي نامقاوم بالاست // فرصت زيادي براي كاهش خسارات زلزله نداريم

دكتر محمود فاطمي عقدا درخصوص اقداماتي كه طي يك سال گذشته براي مقاوم سازي ساختمان هاي فرسوده و نامقاوم صورت گرفته به خبرنگار اجتماعي "مهر" گفت : بعد از زلزله بم، برنامه هاي قابل قبولي براي از سوي دولت براي كاهش سطح خسارات ناشي از حوادث طبيعي همچون زلزله آغاز شده است.

وي افزود: مقاوم سازي ساختمان هاي دولتي و بيمارستانها به عنوان شروع كار مي تواند مناسب باشد ، ضمن اينكه توجه مردم به پذيرش وقوع حوادث طبيعي و آمادگي براي مقابله با آن نيز يكي از برنامه هاي موفق در طول يكسال گذشته بوده است.

عقدا به كنترل مضاعف از سوي دستگاههاي متولي بر ساخت وسازهاي غيرمجاز و خارج از ضوابط و اصول شهرسازي اشاره نمود و تاكيد كرد: متاسفانه حجم سازه هاي نامقاوم به قدري زياد است كه مساله با تدابير انديشيده شده حل نمي شود.

رييس پژوهشكده سوانح طبيعي كشور در ارتباط با حداقل زمان مورد نياز براي مقاوم سازي شهرهاي بنا شده بر روي گسل ها، گفت: به طور مسلم براي رسيدن به نقطه مطلوب فرصت زيادي نداريم و بايستي موضوع را با جديت و توان بيشتري و با استفاده از نيروهاي متخصص دنبال نمود.

وي با اشاره به اينكه براي مقاوم سازي روستاها يك فرصت 15 ساله تعيين شده است، افزود: بنياد مسكن طرحي را در دستور كار دارد كه طي سه برنامه 5 ساله بايد نسبت به مقاوم سازي بناهاي روستايي تلاش كند.

عقدا در عين حال چنين وضعيتي را براي شهرهاي كشور بسيار وخيم تر از روستاها ذكر و تصريح كرد: حجم ساختمانهاي فرسوده در مناطق شهري به مراتب بيشتر از مناطق روستايي است كه بايد نسبت به مقاوم سازي ساختمانهاي فرسوده شهري اعم از مسكوني، اداري و... اقدام گردد.