به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قطبی پیش از ظهر شنبه در مراسم رونمایی از سند هم افزایی و تعاملات میان سازمانی دستگاه های فرهنگی استان اصفهان افزود: سند هم افزایی مبتنی بر استقلال هویتی سازمانهاست و هر دستگاه فرهنگی با حفظ هویت مستقل خود در تعامل با دستگاه های دیگر ایجاد یک شبکه تعاملی را می دهد تا فعالیتهای فرهنگی استان با تعالی بهتری انجام شود.

وی با بیان اینکه هم افزایی که در فعالیتهای فرهنگی مد نظر است با تداخل و تبادل اطلاعات متفاوت است، تصریح کرد: یک دغدغه مشترک فرهنگی میان دو یا چند دستگاه شناسایی می شود و در قالب مورد موافقت با یکدیگر نحوه اجرای فعالیت را تصمیم گیری می کنند.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری اصفهان اظهار داشت: البته مفاهمه چند دستگاه بر سر یک موضوع به این معنی نیست که همه یک کار را انجام می دهند بلکه تعاملات سازمانی در این خصوص افزایش پیدا می کند.

وی در ارتباط با مزایای سند هم افزایی فرهنگی گفت: با اجرای مفاد مندرج در این سند سرعت، دقت، تخصص و عمق بخشی امور فرهنگی افزایش می یابد و کارها بهتری در حوزه فرهنگ ظهور و بروز پیدا می کنند.

قطبی با اشاره به اینکه بر اساس سند هم افزایی فرهنگی کارها در فضای اشتراکی دستگاه های متولی فرهنگ با مفاهمه سرعت می گیرد، ادامه داد: سند هم افزایی فرهنگی بر اساس دو اندیشه هم افزایی و تعاملات میان سازمانی و نیز مدل جامع فرهنگ تهیه شده است.

وی اضافه کرد: در تهیه سند هم افزایی فرهنگی استان اصفهان از مدلهای ترکیبی و بومی گذشته استفاده نشده و تمامی برنامه ها تدوین شده تاسیسی و جدید است.