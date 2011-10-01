«فلسطین از منظر مقام معظم رهبری» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «‌فلسطین » از منظر مقام معظم رهبری توسط دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) با مقدمه‌ دکتر علی اکبر ولایتی منتشر شد.

در این کتاب علاوه بر انتشار بیانات مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه تهران در تاریخ 17/05/1359(دومین روز قدس) در 8 بخش شامل کلیات، شکست‌ها و پیروزی‌ها، مسئولیت‌ها، جنایات، راه حل‌ها، قهرمانان، روشنگری و آینده‌ روشن به مرور بیانات حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) پیرامون مساله فلسطین پرداخته شده است.

ولایتی در بخش از مقدمه این اثر با اشاره به رهبری مقام معظم رهبری در بحران‌های منطقه‌ای و جهان اسلامی در سال‌های اخیر آورده است: ایشان با جدیت و صداقت تمام، پرچم آزادی قدس و فلسطین را برافراشته نگه داشتند و علیرغم همه فشارها به تدابیر خویش در این زمینه ادامه دادند و تقریبا در تمامی عرصه‌ها، در جهان اسلام آمریکا و عواملش را به عقب نشینی وادار کردند و یا آنها را متوقف نمودند.

زنجیره مقاومت در برابر صهیونیست‌ها در زمان رهبری معظم له تحکیم یافت و حتی گسترش پیدا کرد. امروز این خط مقاومت که از ایران شروع شده از عراق، سوریه، لبنان، اردن، غزه، ساحل غربی، مصر، لیبی، تونس، الجزایر، مراکش، سودان، یمن، بحرین، پاکستان و افغانستان می‌گذرد. موج جدید بیداری اسلامی که کلید آن توسط حضرت امام(ره) زده شد و در زمان حضرت آیتالله خامنهای ادامه پیدا کرد امروز قویتر از هر روز دیگر به جلو می‌رود.

علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند با شماره تلفن 66410649-021 تماس حاصل نمایند و یا به نشانی پست الکترونیک book@khamenei.ir پیام ارسال کنند.