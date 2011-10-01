به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کاشف با بیان این مطلب گفت: پیاده راه سازی تاریخی برای تهران قدیم و در محور ناصری از اقدامات عمده ای است که در راستای احیای بافت قدیمی تهران در دست انجام است.

وی با اشاره به ویژگی های این طرح اظهار کرد : بر اساس برنامه ریزی انجام شده در این طرح ، بخشی از حصار ناصری که در محدوه مرکزی شهر و بخش عمده آن در منطقه 12 قرار دارد به پیاده راه تبدیل می شود .

مدیر بافت های تاریخی شهر تهران تصریح کرد : هم اکنون طرح پیاده راه سازی تاریخی تهران در دست بررسی است و بعد از انجام مطالعات و مراحل تایید ، اجرایی خواهد شد .

به گفته کاشف ، مرحله مطالعاتی این طرح ، اواخر آذرماه به پایان می رسد .



