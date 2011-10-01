به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ کامکار مدیرهنری این گروه موسیقی با اعلام این خبر در نشست رسانه ای که صبح امروز با حضور ، ارسلان ، بیژن و اردشیر کامکار و همچنین محمد حسین توتونچیان تهیه کننده و مدیر موسسه ققنوس در محل خانه موسیقی برگزار شد در توضیح جزئیات برگزاری این کنسرت گفت : کنسرت گروه موسیقی کامکار در تازه ترین اجرای خود قطعاتی از موسیقی ایرانی را با عنوان "زمانه" که به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره مادرمان است را در دو بخش فارسی و کردی به روی صحنه می برد، تصنیف زمانه فرمی اورتور گونه دارد که پشنگ براساس شعری از رودکی ساخته است، در ادامه قطعه "گنبد مینا" براساس شعری از حافظ به آهنگسازی ارسلان و تنظیمی از پشنگ ، آواز "لاله زار عمر" از ساخته های ارسلان، که شکل خاصی از خواندن آواز است و به صورت جمعی اجرا می شود، تکنوازی اردشیر کامکار از دیگر قطعات بخش فارسی ازن اجرا است و در ادامه تصنیف "شوریدگان" ساخته اردشیر کامکار بر اساس شعری از مولانا به روی صحنه می رود پایان بخش قسمت نخست از این اجرا هم به تکنوازی سنتور اردوان کامکار اختصاص دارد.

وی در ادامه افزود: در بخش دوم این کنسرت هم به اجرای آثاری از موسیقی کردی می پردازیم به این ترتیب که سه قطعه جدید در این کنسرت اجرا می شود وچهار قطعه هم از آثار موسیقی کردی که قبلا در اجراهای مختلف اجرا کرده ایم این بار نیز به روی صحنه خواهد رفت؛ برهمین اساس اجرای این بخش از کنسرت در دستگاه ماهور اختصاص دارد و قرار است قطعات "خان امیری" ،کردی سنندجی، "آلوه گه نم خره"،فولکلور لری،"ده سره به لنگر"،فولکلور کردی، "ئاواتی دوری"، گورانی، "مال و مینم"و"هه نار هه نار" اجرا شود.

محمد حسین توتونچیان تهیه کننده این کنسرت در ادامه این نشست به چرایی برگزاری این کنسرت در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران اشاره کرد و گفت : در جامعه ای زندگی می کنیم که فقر فضای فرهنگی داریم و انصافا مکان استانداردی با قیمت مناسب برای برگزاری کنسرت پیدا نمی کنیم و از سوی دیگر سالن مرکز همایش های برج میلاد به دلیل هزینه های هنگفتی که دارد پاسخگوی نیاز مخاطب و همچنین سرمایه صرف شده نیست و اگر قرار بود این کنسرت را در برج میلاد به نمایش می گذاشتیم باید بلیت ها را از 30 تا 90 هزارتومان قیمت گذاری می کردیم ولی به دلیل رعایت حال مخاطب و همچنین اهداف و نگاهی که گروه دارند تصمیم گرفتیم این کنسرت را در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار کنیم چراکه هم اجاره بهای اندکی دارد، هم دسترسی مردم به لحاظ ترافیکی آسان تر است و هم هزینه پارکینگ در این سالن یک سوم هزینه ای است که پارکینگ برج میلاد از مخاطب خود دریافت می کند و درنهایت اینکه گزینه دیگری برای انتخاب نداشتیم؛ ضمن اینکه بلیت این کنسرت از 25 تا 60 هزارتومان قیمت گذاری شده است.

هوشنگ کامکار در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا درنظر دارد که پس از اجرای کنسرت جلسه نقد و بررسی بگذارد گفت : برگزاری جلساتی از این دست به شرط وجود منتقد کاربلد در این زمینه بسیار ضروری است ولی متاسفانه رسم شده که چنین جلساتی بدون حضور منتقد برگزار شود که به نظرمن چنین نگاهی به برگزاری جلسات نقد و بررسی کنسرت های موسیقی پدیده ای جز تعریف کردن از خود در برندارد؛ چراکه به نظرمن بیان این نکته که من چنین کردم و چنان کردم نه دردی از مخاطب دوا می کند و نه آهنگساز متوجه ضعف کار خود می شود بنابراین باید عنصر نقد وجود داشته باشد تا موسیقیدان به چالش کشیده شود .