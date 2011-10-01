به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش پرند اعلام کرد ثبت نام آزمون ادواری سراسری متقاضیان سنجش مهارت برای نخستین بار به صورت اینترنتی و هماهنگ کشوری از دهم مهرماه آغاز و تا بیستم این ماه ادامه دارد.

سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشو، اظهار داشت: در راستای برنامه های عملیاتی سال جهاد اقتصادی، برای نخستین بار آزمون های ادواری متقاضیان سنجش مهارت به صورت هماهنگ و سراسری در کشور برگزار می شود که ثبت نام نخستین مرحله اجرای این طرح از دهم مهرماه آغاز می شود.

پرند افزود: نخستین مرحله از این آزمون در 25 حرفه به صورت همسان و هماهنگ در 20 آبان ماه همزمان در سراسر کشور برگزار می شود و پیش بینی می شود بیش از 120هزار نفر در این آزمون شرکت نمایند.

وی درخصوص اهداف برگزاری آزمون های سراسری سنجش مهارت به صورت سراسری، گفت: طرح برگزاری آزمون های سراسری سنجش مهارت با اهداف اطلاع رسانی جامع و ایجاد وحدت رویه، ارتقای کیفیت فرآیند سنجش مهارت، اعتبار بخشی به تجارب فنی و حرفه ای افراد، بسترسازی تحقق دولت الکترونیک و توسعه و بهبود خدمت رسانی به مخاطبان اجرایی می شود که برنامه ریزی لازم برای برگزاری آزمون ادواری هماهنگ در 608 حرفه در 31 استان و 350 حوزه امتحانی انجام شده است.

این مقام مسئول در سازمان فنی و حرفه ای کشور، بیان داشت: برای ثبت نام این آزمون ها دفترچه آزمون واحد طراحی شده است که متقاضیان پس از دریافت دفترچه و کارت اعتباری از مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد می توانند از طریق پایگاه اینترنتی سازمان در حرفه مورد نظر ثبت نام نمایند.

پرند با اشاره به مراحل اجرای آزمون های ادواری سنجش مهارت، اظهار داشت: آزمون هر حرفه شامل دو مرحله کتبی و عملی است که متقاضیان بایستی پس از ثبت نام در آزمون براساس جدول شماره یک دفترچه ثبت نامی آزمون با درج کد رهگیری و کد ملی کارت ورود به جلسه خود را دریافت نمایند. پس از آزمون کتبی و کسب نمره قبولی بر اساس برنامه زمانبندی مندرج در جدول شماره یک برای شرکت در آزمون عملی به حوزه های تعیین شده مراجعه نمایند.