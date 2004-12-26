آيا باز هم تباني بود؟ حاشيه سازان بايد جوابگو باشند

علي شاطرزاده مربي بازيكن تيم نفت اهوازپس ازباخت به فولاد مباركه درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: اعضاي تيم ما چندان آماده نبودند ودرانتظارظاهرنشدند. البته تيم فولاد هم با انگيزه به ميدان آمد وبرد حق تيم آنها بود.

وي درمورد رويارويي با برادرخود حسن شاطرزاده مربي فولاد گفت: دوررفت ما فولاد را شكست داديم. متاسفانه برخي افراد با بيان اينكه اين 2برادرتباني كرده اند، پيروزي ما را لوث نمودند. ولي دردوربرگشت فولاد پيروزشد. آيا بازهم تباني بود؟ آيا شايعه سازان مي توانند جوابگو باشند؟

شاطرزاده درپايان پيرامون داوريها گفت: قضاوت داوران مثل گذشته بود. تمام داوران ايراني با شرافت هستند وبدون غرض داوري مي كنند.