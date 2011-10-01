به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پنجمین همایش بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین با شعار "فلسطین وطن فلسطینیان" صبح امروز ساعت 10:05 با ورود مقام معظم رهبری و روسای سه قوه در محل سالن اجلاس سران آغاز شد.

* در آغاز مراسم سرود ملی جمهوری اسلامی ایران توسط یگ گروه موزیک نواخته شد.

* پس از اجرای سرود ملی و قرائت قرآن علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با قرار گرفتن در پشت تریبون ضمن خوشامد گویی به میهمانان دعوت شده به این کنفرانس طی سخنانی هدف از برگزاری این کنفرانس را اعلام و نسبت به اقدامات فریبکارانه غرب در مسئله فلسطین و کشورهای اسلامی منطقه هشدار داد.

* لاریجانی رئیس مجلس که ریاست این کنفرانس را عهده‌دار بود از مقام معظم رهبری درخواست کرد تا سخنران مراسم افتتاحیه باشند.

* گروه‌های مختلف حاضر در اجلاس در حین سخنرانی رهبر انقلاب چندین مرتبه با کف زدن اظهارات ایشان را تایید و تحسین کردند.

* یک گروه دانشجویی از آلمان که در جایگاه میهمانان حضور داشتند پس از پایان سخنان مقام معظم رهبری به زبان آلمانی چنین گفتند "امام خامنه‌ای تو نور امت اسلامی و نور جهان هستی، تو دوست داری تو را سید علی بگویند اما برای ما تو امام خامنه‌ای هستی"

* گروه‌های عربی حاضر در اجلاس نیز با سر دادن شعارهایی حمایت خود را از سخنان مقام معظم رهبری ابراز کردند.

* "فلسطین آزاد خواهد شد" و شعارهایی در حمایت از مواضع رهبر انقلاب درباره فلسطین از دیگر شعارهایی بود که پس از سخنان مقام معظم رهبری از سوی میهمانان حاضر در اجلاس بیان شد.

* مقام معظم رهبری هنگامی که سالن را ترک می‌کرد در مسیر مورد استقبال هیئت‌های پارلمانی قرار گرفت به طوری که اجازه عبور برای دقیقی به ایشان داده نمی‌شد و شدت اشتیاق و ازدحام میهمانان برای مصافحه و دیده بوسی با ایشان به قدری بود که خروج رهبر انقلاب از سالن دقایقی به طول انجامید.

* یکی از میهمانان عربی در پایان نشست به رهبری نزدیک شد و از او درخواست کرد که چفیه خود را به وی دهد که همراهان مقام معظم رهبری چفیه ای که بر شانه رهبری بود به وی دادند.

* تا زمان خروج مقام معظم رهبری از سالن میهمانان حاضر در جایگاه خود حالت ایستاده را حفظ کردند و پس از خروج کامل ایشان جلسه با سخنرانی خالد مشعل ادامه یافت.

* در مراسم افتتاحیه اجلاس پس از لاریجانی و مقام معظم رهبری 4 نفر از هیئت‌های پارلمانی شرکت کننده سخنرانی داشتند و ادامه سخنرانی ها به جلسه عصر موکول شد.

* نوبت عصر پنجمین اجلاس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین به گفته لاریجانی قرار است ساعت 3 بعدازظهر آغاز شود.

* دیدارهای لاریجانی به هیئت‌های پارلمانی شرکت کننده در اجلاس ساعت 4 بعدازظهر شروع خواهد شد.

* در این مراسم گروه‌های پارلمانی شرکت کننده با حضور در کنار احمدی‌نژاد رئیس جمهور با وی گفتگو کرده و حتی عکس یادگاری گرفتند.

* آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری ،آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر انقلاب درامور بین الملل ، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور،غلامعلی حدادعادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم، محمد حسن ابوترابی نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی،‌ محمدرضا باهنر و شهاب‌الدین صدر نواب رئیس مجلس، حجت‌الاسلام قمی معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر رهبر انقلاب، احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی از جمله شرکت کنندگان در این کنفرانس بودند.