هفته اول مسابقات ليگ بوكس با انجام يك ديدار برگزار شد

به گزارش خبرنگار" مهر" اين رقابتها قراربود با انجام دوديداربرگزارشود كه به دليل حضورنيافتن تيم بوكس لرستان درخوزستان، اين ديدارانجام نشد. تيم مازندران هم درتنها ديدارهفته اول با نتيجه 10بريك ميهمان خود را شكست داد. اين رقابتها هفته آينده با انجام دوديداربين تيمهاي تهران با خراسان وكرمانشاه با اصفهان دنبال خواهد شد.

لازم به ذكراست: رقابتهاي ليگ بوكس با حضور 8 استان دردوگروه شمالي وجنوبي برگزارمي شود.