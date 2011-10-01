دومین جشنواره سراسری "وقف چشمه همیشه جاری" در یزد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدمهدی حاتمی اظهار داشت: این جشنواره در بخش خوشنویسی با هدف ایجاد نگرشی جدید به وقف از جنبه های مختلف فرهنگی و هنری، اعتلا و رشد کمی و کیفی آثار هنری در حوزه ترویج تبلیغ و معرفی وقف، ایجاد زمینه لازم برای توسعه و گسترش عمل به سنت حسنه وقف در سطوح مختلف جامعه، شناسایی استعدادهای درخشان در هنر خطاطی کشور و ارتقا بخشیدن آن در مسیر گسترش ترویج فرهنگ وقف در چهار بخش نستعلیق، شکسته، ثلث و نسخ برگزار می شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه یزد گفت: علاقمندان می توانند آثار خود را با موضوعات آیات، روایات، بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و کلمات قصار که به نوعی درون مایه آن به وقف و موقوفات پرداخته شده باشد به جشنواره ارسال کنند.

وی افزود: شرکت کنندگان باید آثار خود را تا پایان آبانماه سال جاری از طریق پست به دبیر خانه استانی جشنواره واقع در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد ارسال کنند.

آثار برگزیده بر خلاف سال گذشته پس از داوری در مرحله استانی و تجلیل از آثار برتر برای شرکت در مرحله کشوری به دبیر خانه مرکزی جشنواره ارسال می شود.