بسته سوم حمایت از تولید در انتظار دریافت اعتبار

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری گفت: ستاد هدفمندی یارانهها موضوعی به نام یارانه نقدی برای تولید مصوب نکرده، بلکه یارانه بستههای حمایتی تولید به دو شکل نرخ ترجیحی انرژی و تسهیلات با نرخ ترجیحی ارائه میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برای اجرای بسته بازسازی و تجهیز بنگاههای بزرگ تاثیرپذیر، امسال سه تا چهار هزار میلیارد تومان نیاز است و هنوز منابع لازم را دریافت نکردهایم که در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم.
وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات ارزانقیمت برای بازسازی و تجهیز بنگاههای کوچک آغاز شده و ادامه دارد، عنوان کرد: باید از محل درآمدهای اجرای قانون هدفمندی یارانهها حدود 300 تا 400 میلیارد تومان به بازسازی و تجهیز بنگاههای کوچک تخصیص یابد که بخش اندکی از آن پرداخت شده و امیدواریم مابقی در ماههای آینده اختصاص یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سقف قیمت هرکیلووات برق 120 تومان است، افزود: این مبلغ برای صنعت به طور متوسط هر کیلو وات 40 تومان محاسبه میشود.
وی ادامه داد: قیمت هر لیتر گازوئیل آزاد 350 تومان است اما بخش صنعت روزانه پنج میلیون لیتر گازوئیل و با هر لیتر 150 تومانی دریافت میکند.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، دولت در زمان حاضر برای هر لیتر نفت کوره به بخش تولید 50 تومان کمک بلاعوض میدهد و برای مصرف هر لیتر گاز مایع بخش صنعت 300 تومان کمک بلاعوض پرداخت میشود.
غضنفری در ادامه این گفتگو تصریح کرد: در هشت ماه گذشته بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزانقیمت با کارمزد سه درصد در قالب خط اعتبار انرژی به تولید کنندگان پرداخت شده که این اقدام در ماههای آینده تداوم خواهد داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: باید توجه داشته باشیم که بخش صنعت مانند خانوادهها هر ماهه یارانه نقدی دریافت نمیکند بلکه از نرخ ترجیحی انرژی و تسهیلات بهره میبرد.
غضنفری تصریح کرد: فهرست شرکتهای دریافت کننده خط اعتباری انرژی بر روی سایت ستاد تحول وزارتخانه درج شده است.
بنابر این گزارش، سایت تحول وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی نشانی stsm.ir قابل دریافت است. علاقمندان میتوانند برای اطلاع از تعداد شرکتهای دریافتکننده تسهیلات به این سایت مراجعه کنند.
همچنین برای جبران هزینه های انرژی واحدهای تولیدی تاکنون با افزایش قیمت در چند مرحله در 20 رشته موافقت شده است.
روغن نباتی، شویندهها، لاستیک، لوازم خانگی، محصولات نساجی، سیمان، لبنیات و برخی مواد غذایی، روغن موتور، MDF، کاغذ، گچ و بتن و رنگ از جمله تولیداتی است که براساس مستندات واحدهای تولیدی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با درخواست افزایش قیمت آنها از هفت تا 15 درصد موافقت کرده است.
نظر شما