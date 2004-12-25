تهران در شرايط بحراني قرار دارد// مسئولان بايد گزارش روشني از اقدامات خود را به مردم ارايه بدهند

مهندس اميررضا واعظ آشتياني با اعلام اين مطلب در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي "مهر" افزود: با توجه به زلزله خيز بودن كشور و قرار گرفتن بر روي كمربند زلزله و اينكه همه ساله تقريبا شاهد وقوع يك حاثه طبيعي خفيف يا شديد همانند زلزله منجيل و رودبار، بم و... هستيم، بايد تدابيري از سوي مسئولان و متوليان امور انديشيده شود.

وي با اشاره به آمادگي شوراي شهر و شهرداري تهران براي ارايه گزارش از اقدامات خود، تاكيد نمود: بعد از يك سال از حادثه بم، مسئولان بايد بگويند چه گامها و قدمهايي براي نوسازي بافت هاي فرسوده صورت داده اند.

عضو شوراي شهر تهران افزود: ما بايد از زلزله بم به عنوان يك تهديد كه مي تواند به فرصتي براي بهره مندي از نيروي انساني متخصص و سرمايه ها تبديل شود استفاده كنيم.

آشتياني با اشاره به اينكه سايركشورها با اين حقيقت كنار آمده اند كه در مقابل وقوع حوادث طبيعي همچون زلزله، ساختمان هاي خود را مقاوم ساخته تا شدت خسارات كاهش يابد، اظهار داشت: متاسفانه چنين مساله اي هنوز در كشور ما جا نيفتاده و نمونه آن زلزله بم و كشته شدن هزاران انسان بي گناه بوده است.

عضو هيات رييسه شوراي شهر با تاكيد بر اين موضوع كه تهران در شرايط بحراني قرار دارد، تصريح كرد: 2/56 درصد از بافت مسكوني شهر تهران فرسوده است و از همين رو مي بايست نسبت به مقاوم سازي ساختمان هاي فرسوده و نامقاوم، تدابير و سياست هاي ويژه اي تدوين و مشخص گردد.

وي با ذكر اين مطلب كه شوراي شهر و شهرداري تهران در حد توان و بضاعت خود توانسته اقداماتي را در اين راه صورت دهد كه نشانه آن رضايتمندي شهروندان از عملكرد مديران شهري است، افزود: مسئولين و متوليان بايد نسبت به ارايه كارنامه اي روشن از عملكرد خود قبل و بعد از زلزله بم به مردم اقدام كنند.