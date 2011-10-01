بیست و نهمین شبکه بهداشت و درمان علوم پزشکی شیراز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این خصوص گفت: زرقان پیش از این زیر نظر شبکه بهداشت شیراز فعالیت می کرد که به دنبال تصمیم هیئت رئیسه دانشگاه مبنی بر کاهش حجم فعایتهای مرکز بهداشت شیراز، در حال حاضر به عنوان شبکه بهداشت و درمان به طور مستقل فعالیت می کند.

عبدالرسول همتی افزود: با این اقدام، زرقان در زمینه فعالیتهای بهداشت و درمانی به طور مستقیم زیرنظر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فعالیت می کند.

وی تصریح کرد: کوار، سروستان و آباده نیز پیش از این به عنوان شبکه بهداشت و درمان فعالیت خود را آغاز کرده بودند.

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار داشت: خانم دکتر دادور سرپرستی این شبکه جدید بهداشت و درمان را بر عهده گرفته است.