سید کمال سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه گردهمایی سراسری جبهه پیروان خط امام و رهبری پنج شنبه جاری 14 مهرماه در تهران برگزار می شود، گفت: در این نشست نمایندگان جبهه پیروان در استان ها حضور پیدا می کنند و مهمترین مسائل روز را مطرح و بررسی می کنند.

این فعال سیاسی گفت: بحث و بررسی درباره فعالیت های تشکیلاتی نیز یکی دیگر از مباحث مطرح شده در گردهمایی سراسری جبهه پیروان خط امام و رهبری است.

وی در ادامه در باره اینکه سخنران ویژه این مراسم چه کسی خواهد بود و آیا از اعضای کمیته وحدت اصولگرایان نیز در این مراسم دعوت شده است؟ گفت: افرادی بعنوان سخنران دعوت شده اند اما فعلا نمی توان اسامی آنها را اعلام کرد، ضمن آنکه تاکنون در خصوص حضور خبرنگاران در این مراسم تصمیم گیری نشده است.