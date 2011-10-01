به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی معصوم بیگی این اقدام را نشان از توانمندی و پایه کاری عوامل انتظامی در ایجاد و حفظ امنیت عمومی دانست.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در نیمه اول سال جاری افزود: علاوه بر انجام 500 طرح انتظامی در شش ماهه اول امسال، در تعامل با سازمان های امنیت ساز نسبت به کنترل جرایم و کاهش آن اقدام شده است.

معصوم بیگی افزود: در حوزه های جرایم و سرقت 9 درصد کاهش رخ داده که این امر نتیجه همکاری خوب مردم فهیم استان همدان است.

وی اضافه کرد: کاهش جرایم نیازمند همکاری قوه قضاییه و سایر نهادها با نیروی انتظامی است که در این خصوص همکاری بین مسئولان استان همدان با نیروی انتظامی عالی است.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به فعالیت های حوزه دینی و اعتقادی گفت: در حوزه دینی و اعتقادی با همکاری واحد عقیدتی سیاسی ضمن آگاهسازی و بصیرت افزایی کارکنان و توجیهات حفاظتی اقدامات خوبی صورت گرفته است.