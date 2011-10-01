به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خواجه سروی با اعلام جزئیات آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره بین المللی فارابی، گفت: آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره در 13 گروه علمی مورد ارزیابی قرار گرفته و در حال حاضر مراحل پایانی داوری را سپری می کنند.

به گفته وی گروه های علمی که آثار رسیده به جشنواره در آن قالب ها ارزیابی شده اند عبارتند از: تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی، حقوق، زبان و ادبیات، علوم اجتماعی و علوم ارتباطات، علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری، علوم تربیتی، روانشناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی، علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای، فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث، فلسفه، کلام، ادیان و عرفان، فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی و کتابداری، مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره)، مطالعات هنر و زیبایی شناسی، اسلام شناسی و ایران شناسی.

خواجه سروی درباره تقسیم بندی آثار برحسب تابعیت اثر، گفت: آثار پژوهشی رسیده به دبیرخانه پنجمین جشنواره بین المللی فارابی بر حسب تابعیت صاحب اثر به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم بندی شده اند که از مجموع کل آثار 35/15 درصد آنها مربوط به بخش خارجی است.

معاون وزیر علوم درباره هدف از برگزاری این جشنواره، اظهار داشت: هدف از برگزاری جشنواره بین المللی فارابی توجه به حوزه علوم انسانی، معارف اسلامی و تقویت این حوزه علمی به طور مستقل از سایر حوزه های علمی و پژوهشی است.

دبیر پنجمین جشنواره بین المللی فارابی، برپایی چنین جشنواره هایی را در پیشرفت محتوا و مبانی علوم انسانی موثر خواند و تاکید کرد: جشنواره بین المللی علوم انسانی و اسلامی فارابی نماد اهمیت و جایگاه این علوم در آموزش عالی کشور به شمار می رود.

وی گفت: تعداد کل آثار رسیده به دبیرخانه پنجمین جشنواره بین المللی فارابی 2 هزار و 33 عنوان اثر است که گروه اسلام شناسی و ایران شناسی با 312 اثر بیشترین و گروه مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) با 26 اثر کمترین آمار آثار رسیده را به خود اختصاص داده اند.

به گزارش مهر، جشنواره فارابی آبان ماه امسال برگزار می شود.