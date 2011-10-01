به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های جهان علاوه بر پخش مستقیم فرمایشات رهبر معظم انقلاب در پنجمین کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین، از نگاه خود مهمترین بخشهای این بیانات را مطرح و پوشش داده اند.

خبرگزاری آلمان امروز در گزارشی، آن بخش از سخنان رهبری درباره یهودیان را به عنوان تیتر مطلب خود انتخاب کرد و نوشت : آیت الله خامنه ای تاکید کرد که ایران نمی خواهد یهودیان را به دریا بیندازند.

خاطرنشان می شود رهبر معظم انقلاب امروز تاکید کرده بود: طرح جمهوری اسلامی برای حل قضیه‌ فلسطین و التیام این زخم کهنه ، طرحی روشن ، منطقی و منطبق بر معارف سیاسی پذیرفته شده‌ افکار عمومی جهانی است که قبلا به تفصیل ارائه شده است . ما نه جنگ کلاسیک ارتشهای کشورهای اسلامی را پیشنهاد میکنیم ، و نه به دریا ریختن یهودیان مهاجر را ، و نه البته حکمیت سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین‌‌المللی را . ما همه پرسی از ملت فلسطین را پیشنهاد میکنیم . ملت فلسطین نیز مانند هر ملت دیگر حق دارد سرنوشت خود را تعیین کند و نظام حاکم بر کشورش را برگزیند.

خبرگزاری آلمان در ادامه به دیگر بخشهای بیانات مهم رهبری اشاره کرد و نوشت : رهبر انقلاب اسلامی ایران امروز (شنبه) خواستار آزادی کل فلسطین و نه جزئی از آن شد و تاکید کرد طرحی که تقسیم فلسطین را دنبال کند کاملا مردود است.

این خبرگزاری غربی همچنین با اشاره به اینکه این کنفرانس پنجمین دور از کنفرانسهای حمایت از انتفاضه فلسطین بوده، گزارش داد: در این کنفرانس که از صبح امروز با حضور رهبری ایران آغاز شده، مقامات ارشد ایرانی، رهبران فلسطینی و مقامات و شخصیتهایی از بیش از 100 کشور دنیا حضور دارند.

الجزیره نیز در گزارشی که از این شبکه ماهواره ای پخش شد به پوشش مراسم آغازین پنجمین کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین در تهران پرداخت و از حضور جمع کثیری از شخصیتهای و مقامات بلندپایه منطقه ای در آن خبر داد.

این شبکه همچنین به پوشش بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران درباره فلسطین پرداخت و تاکید کرد: رهبری ایران هرگونه طرحی در زمینه تقسیم فلسطین را به شدت رد کرد.

خاطرنشان می شود شبکه های الجزیره مباشر ، ای پی تی ان دایرکت، العالم، پرس تی وی، المنار و القدس بیانات مهم حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در این کنفرانس را به صورت مستقیم پخش کردند.

سی ان ان نیز در بخش اخبار خود اگرچه به برگزاری پنجمین دور از کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین با حضور رهبر معظم انقلاب اشاره کرد، اما در ادامه تلاشهای بیهوده ابومازن برای تایید عضویت کشور ناقص فلسطین در سازمان ملل در بخش بسیار کوچکی از سرزمین فلسطین و رویکرد سازشکارانه وی را منعکس کرد.

از سوی دیگر، نسخه الکترونیکی روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی نیز به پوشش فرمایشات مهم مقام معظم رهبری در این کنفرانس پرداخت و این سخنان را در بخش تیتر یک قرار داد. این روزنامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در پنجمین کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین تاکید کرد که در این کنفرانس جمع گسترده ای از رهبران فلسطینی و مقامات و شخصیتهای منطقه ای حضور دارند که مقرر است در آن درباره آخرین تحولات منطقه، آینده فلسطین و پایان محاصره صهیونیستی نوار غزه بحث و تبادل نظر شود.

پایگاه خبری نهرین نت عراق نیز بیانات رهبر انقلاب در این کنفرانس را به عنوان خبر نخست خود قرار داد و این بخش از این سخنان را تیتر کرد که رهبر انقلاب تاکید کرده بود: فلسطین در کل سرزمین فلسطین از دریا تا رودخانه برپا می شود.

این پایگاه خبری همچنین به این بخش از فرمایشات رهبری اشاره کرد و نوشت: ملتهای اسلامی خط قرمزی که آمریکا درباره امنیت اسرائیل مطرح کرده است، می شکنند.

آیت الله خامنه ای در بیانیات خود تاکید کرده بود: رئیس جمهور آمریکا میگوید که امنیت اسرائیل خط قرمز اوست . این خط قرمز را چه عاملی ترسیم کرده است ؟ منافع ملت آمریکا یا نیاز شخص اوباما به پول و پشتیبانی کمپانیهای صهیونیستی برای به دست آوردن کرسی دومین دوره‌ی ریاست جمهوری ؟ تا کی شماها خواهید توانست ملت خود را فریب دهید ؟ آن روزی که ملت آمریکا به درستی دریابد که شماها برای چند صباح بیشتر باقی ماندن در قدرت ، تن به ذلت و تبعیت و خاکساری در برابر زر سالاران صهیونیست داده‌اید و مصالح ملت بزرگی را در پای آنان قربان کرده‌اید با شما چه خواهد کرد؟

خبرگزاری قطر نیز با اشاره به آغاز پنجمین کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین به پوشش اظهارات "علی لاریجانی" رئیس مجلس شورای اسلامی ایران پرداخت و نوشت : لاریجانی اعلام کرد که قضیه فلسطین هم اکنون در مرحله بسیار حساس و پیچیده ای قرار گرفته است.

پایگاه خبری النشره لبنان نیز امروز در گزارشی به آغاز پنجمین کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین در تهران با حضور شخصیتهای مهم منطقه ای خبر داد و نوشت "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان در اظهاراتی در این کنفرانس تاکید کرد: اعراب که می خواستند اسرائیل را تحریم کنند حالا کجایند؟ چه کسانی هم اکنون در پی تحریم سوریه و حمایت مالی از اعتراضات در این کشور هستند؟



خبرگزاری سوریه(سانا) نیز در گزارشی با پوشش خبر آغاز کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین به مشارکت هفتاد هیئت پارلمانی از کشورهای مختلف جهان در اجلاس تهران اشاره کرد و افزود قرار است در کنفرانس حمایت از انتفاضه در تهران، پنج کارگروه به بررسی مسائل مختلف در قضیه فلسطین بپردازند.



شبکه العربیه که به دروغ خود را مدافع ملت فلسطین می داند، با سانسور این اجلاس مهم، تنها به بخشی از سخنان خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در اجلاس تهران در خصوص تلاشهای ابومازن برای کسب عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد اشاره کرد.