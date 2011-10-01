عملیات احداث محور باخرز - سلامی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم صنیعی معاون راهداری راه و ترابری خراسان رضوی در مراسم آغاز این پروژه گفت: خارج کردن شهر باخرز از بن بست، کمک به رونق اقتصادی منطقه، ایجاد ارتباط بین شهرهای شرقی و جنوبی استان و افزایش شبکه راههای اصلی استان اهداف اجرای این پروژه هستند.

وی افزود: با اجرای این پروژه فاصله شهرستانهای باخرز و خواف کاهش و کیفیت ارتباط روستاهای همجوار محور افزایش پیدا خواهد کرد.

معاون راهداری راه و ترابری خراسان رضوی طول قطعه اول این پروژه را هشت کیلومتر عنوان کرد و گفت: اعتبار مصوب جهت اجرای عملیات خاکی این قطعه 87 میلیارد ریال است

غلام رضا اسداللهی نماینده مردم تایباد، تربت جام و باخرز در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم ضمن تقدیر از اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی برای توجه به مناطق محروم استان بر اهمیت احداث این محور از نظر سیاسی و امنیتی مورد تاکید کرد وگفت: با گشایش این محور ضمن برقراری ارتباط مناسب بین شهرستان های شرقی و جنوبی استان و استان های جنوبی کشور شاهد کاهش میزان ترافیک محورهای موازی خواهیم بود.