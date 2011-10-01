به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفرحجازی پیش از ظهر شنبه در نشست هماهنگی اعزام حجاج اظهارکرد: مردم مسلمان منطقه در حال حاضر با هم متحد و یک صدا هستند و خواهان کشورهایی اسلامی هستند که این مورد حج امسال را متمایز از سالهای دیگر می کند.

حجازی با اشاره به مظلومیت مسلمانان فلسطین، تصریح کرد: زائران ایرانی باید در سفر حج موضوع مظلومیت مسلمانان فلسطین را به زائران دیگر کشورها منتقل کنند.



استاندار خوزستان افزود: با توجه به اینکه ایران سرآمد کشورهای اسلامی است، توجه بسیاری از زائران کشورهای دیگر در سفر حج به زائران ایرانی معطوف است به همین دلیل زائران ایرانی باید مراقب اعمال خود باشند.



وی تصریح کرد: حجاج در طول سفر باید به نکاتی که از سوی مدیران کاروانها تذکر داده می شود توجه داشته باشند تا از برکات این سفر معنوی هرچه بیشتر بهره مند شوند.



استاندار خوزستان با بیان اینکه امسال بیش از شش هزار نفر از خوزستان به حج تمتع اعزام می شوند ولی فضای فرودگاه اهواز محدود است، گفت: با توجه به اینکه زائران حج امسال با هواپیمای بوئینگ 747 اعزام می شوند، ظرفیت اعزام در هر پرواز 1،5 برابر بیشتر از زمانی است که از هواپیمای ایرباس استفاده می شود.



مدیر کل حج و زیارت خوزستان نیز در این جلسه اظهار کرد: در سال جاری بیش از شش هزار زائر در قالب 42 کاروان از خوزستان به حج تمتع اعزام می شوند.



محمدعلی دلارام گفت: برای اعزام زائران خوزستانی به حج تمتع، برای نخستین بار از هواپیمای بوئینگ 747 به صورت مستمر استفاده خواهد شد. ظرفیت این هواپیما در هر پرواز 435 نفر است و زائران در قالب 15 پرواز به حج اعزام می شوند.



وی افزود: نخستین‌ پرواز زائران خوزستانی به حج تمتع در روز سوم آبان ماه، ساعت 16 و 50 دقیقه انجام خواهد شد و زائران از فرودگاه اهواز به جده اعزام می‌شوند.



دلارام تصریح کرد: آخرین پرواز هم در تاریخ 19 آبان‌ماه، ساعت 22 و 40 دقیقه انجام می شود.