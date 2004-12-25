شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي تكليف خود را با حضوراحتمالي هاشمي روشن كند

محمدرضاميرتاج الديني درگفتگوباخبرنگارپارلماني "مهر" باتاكيد براينكه سياست اصولگرايان حفظ شان و جايگاه هاشمي رفسنجاني به عنوان يكي از اركان نظام است گفت: با اين حال مامعتقديم در شرايط فعلي بايد نيروهاي جوانتري واردصحنه مديريت اجرايي كشورشوند وبراي انتخاب اين فرد لازم است هماهنگي و اتحاد نيروهاي انقلاب اسلامي حفظ شود.

وي تصريح كرد : شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي همانند گذشته بايد مسير ايجاد انسجام و هماهنگي نيروهاي انقلاب را با دقت دنبال كند.

نماينده تبريز درمجلس هفتم با تاكيد برجلوگيري ازبروزاختلاف و تشتت درنيروهاي انقلاب اسلامي ادامه داد: به نظر مي رسد تقويت حضوراحتمالي هاشمي رفسنجاني به عرصه انتخابات نهم رياست جمهوري واظهارات برخي كانديداهاي مطرح اصولگرايان مبني بر معذوريت از رقابت با هاشمي رفسنجاني برخي معادلات اصولگرايان را بهم خواهد ريخت.

سخنان اين عضو شوراي مركزي اصولگرايان مجلس درحالي عنوان مي شود كه حزب كارگزاران سازندگي و برخي گروههاي نزديك به آنها با قاطعيت از حضورهاشمي رفسنجاني به عرصه انتخابات حمايت كرده اند .

مجمع روحانيون مبارز و گروههاي اقماري آنها مانند همبستگي با تاكيد براينكه از هاشمي حمايت نخواهندكرد ، حمايت خود را كانديداتوري كروبي اعلام كرده اند وازبقيه گروههاي دوم خردادي نيزانتظاردارند از وي حمايت كنند .