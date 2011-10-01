به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهویدی ظهر شنبه در مراسم اعطای گواهینامه های آموزشی به مددجویان که با حضور مسئولان اداره تبلیغات اسلامی و بهزیستی زابل در اداره زندان این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: ارتکاب جرم و آلودگی به گناه نتیجه دوری از خداوند و ضعف ایمان و ارزش های دینی است، و نزدیکی و انس مددجویان در زندان و ارتقای سطح آگاهی آنان با مبانی الهی و معرفتی اسلام منجر به اصلاح و تقویت باورهای دینی در افراد می شود.

وی گفت: در راستای برنامه عملیاتی ستاد کاهش آسیب رفتارهای پرخطر سازمان زندان ها و رویکرد و هدف سازمان زندان های کشور مبنی بر تقویت و افزایش اعتقادات مذهبی و دینی مددجویان، دوره آموزشی قرآن آموزی و احکام عقیدتی و در راستا پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی دوره آموزشی مهارت های اساسی زندگی با همکاری اداره تبلیغات اسلامی و همچنین بهزیستی شهرستان زابل برگزار شد.

رئیس تبلیغات اسلامی زابل نیز در این مراسم بیان داشت: هدف از نزول قرآن مجید هدایت و راهنمایی انسان ها در زندگی است.

حجت الاسلام محسن عارفی افزود: قرآن کتابی برای انتخاب بهترین زندگی است که سعادت جاودانه در پرتو آن تحقق می یابد و امید است با توجه به امکانات و شرایط و بستر مناسب ایجاد شده در زندان ها مددجویان از این فرصت به نحو احسن در جهت نزدیکی با آیات کتاب الهی و تدبر و تفکر در قرآن مجید برای بازگشت سالم به جامعه استفاده نمایند.

به مناسبت ولادت باسعادت کریمه اهل بیت عصمت و طهارت حضرت معصومه (س) و روز دختر نیز مراسم جشنی در بند نسوان زندان زابل برگزار شد و هدایای از سوی رئیس اداره زندان زابل به فرزندان دختر مددجویان و همکاران اداری بند نسوان این اداره اهدا شد.