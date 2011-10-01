به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید باقر حسینی ظهر شنبه در مراسم معارفه دانشجویان جدید الورود دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با بیان اینکه دانشگاه،عرصه امیدهاست اظهارداشت: به فرموده مقام معظم رهبری، تولید دانش و علم جزو اولین وظیفه یک دانشجو در دانشگاه محسوب می شود.



وی با اشاره به اینکه در فضای دانشگاه زمینه برای رویش و ریزش هردو مهیا است، ادامه داد: هوشیاری و اعتماد به مسئولان، مشاوره با خانواده و اساتید را باید همه دانشجویان در سرلوحه امور خود برای تعالی و رسیدن به درجات علمی قرار دهند.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل یادآور شد: اسلام هیچگونه ممانعتی برای حضور زن در عرصه اجتماع ندارد ولی دانشجویان دختر آگاه باشند که باید این حضور مقتدرانه و عفیفانه باشد.

حسینی افزود: دشمن جلوه دادن مسئولان، ایجاد بسترهای فساد، ترویج روحیه مصرف گرایی و تنبلی در سطح دانشگاهها از شگردهای دشمنان بوده که جوانان را از اهداف و مسیر اصلی آن منحرف کنند.

معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی بابل با بیان اینکه مراقبت خانواده نسبت به دانشجویان باید بیشتر از گذشته باشد، گفت: تعامل خانواده ها با مسئولان دانشگاه در ارتقاء تحصیلی دانشجویان تاثیرگذار خواهد بود.

حسن امینی راد بیان داشت: مشروطی پی در پی دانشجویان در نهایت منجر به اخراج دانشجو می شود که از همان ابتدا خانواده ها نمرات دانشجویان و وضعیت تحصیلی آنها را مورد پیگیری قرار دهند.

وی گرایش دانشجویان به سمت ورزش و تهذب نفس را در دانشگاه ضروری دانست.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی بابل با گرامیداشت یاد و خاطره رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس اظهارداشت: دانشجویان باید پایبند به قوانین و مقررات دانشگاه باشند.

غلامرضا ضابط پور یادآور شد: برگزاری اردوهای فرهنگی، اعزام دانشجویان به اردوهای جهادی، سفرهای زیارتی و سیاحتی، حضور در انجمن های علمی، فرهنگی از جمله فعالیت هایی است که دانشجویان برای پر کردن وقت خود می توانند در این گروهها حضور یابند.