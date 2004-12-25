ميزان توليد موتورسيكلت امسال كاهش يافت

دبير سنديكاي موتورسيكلت سازان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا بيان اين مطلب ميزان توليد موتور سيكلت را در سال گذشته حدود يك ميليون و 100 هزار دستگاه برشمرد و گفت: پيش بيني مي شود كه امسال اين رقم با كاهش ، به 800 هزاردستگاه برسد .



حسين عبدالله زاده با اشاره به عدم آگاهي توليد كنندگان نسبت به تشكل و سنديكاي موتورسيكلت سازان افزود: بر اين اساس در حال حاضر حدود يك سوم توليد كنندكان ،عضو اين سنديكا نيستند و نمي توان بطور دقيق آماري از ميزان توليد را ارايه داد.



وي درباره اظهارات معاون توليد وزير صنايع و معادن مبني براينكه مشكل صنعت موتور سيكلت كشور اشباع بازار است، تصريح كرد: البته اين نظر وزارت صنايع و معادن است اما اشباع بازار با توجه به مشكلات موجود پيش روي اين صنعت نمي تواند تاثيري بر توليد داشته باشد.



عبدلله زاده ايجاد مشكلاتي از سوي وزارت صنايع و معادن، اداره راهنمايي و رانندگي ، سازمان بهينه سازي مصرف سوخت، قانون تجميع عوارض ، قانون چك را ازجمله مشكلات صنعت موتورسيكلت ايران برشمرد.



به گفته وي، طي جلسات برگزار شده ميان سنديكاي موتورسيكلت سازان وسازمانهاي ذيربط اميد است كه مشكلات موجود پيش روي اين صنعت برطرف شود.