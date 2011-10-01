به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند "رادیو جوب شور" تهیه شده در موسسه راویان فتح قم، جایزه ویژه بخش مستند سیاسی سومین دوره جایزه بزرگ شهید آوینی را کسب کرد.



بر اساس این گزارش، این فیلم مستند در زمان ۳۰ دقیقه با روایتی متفاوت به زندگی سردار شهید اسماعیل صادقی و به فعالیت‌های وی در قبل از انقلاب مانند تاسیس رادیو جوب شور برای مبارزه فرهنگی با رژیم طاغوتی پهلوی، و نیز بعد از انقلاب به حضور وی در دفاع مقدس به عنوان فرمانده ستاد لشکر ۱۷ علی بن ابیطالب تا زمان شهادتش در عملیات بدر می‌پردازد.



لازم به ذکر است، این فیلم مستند به تهیه‌کنندگی: رضا شهبازی، کارگردانی: محمدحسین قاسمی و سلمان ابوطالبی، نویسندگی: حسن میرزایی، تحقیق: حسن میرزایی و محمدحسین قاسمی، تصویربرداری: احسان دادرس، با تدوین: محمدحسین قاسمی و صدا گذاری: سلمان ابوطالبی تولید شده است.



بر پایه این گزارش، سومین دوره جایزه بزرگ شهید آوینی در شش بخش پژوهش، مستندهای اجتماعی، اشراقی، ویژه، پایداری و مقاومت و سیاسی برگزار شد که در پایان محمد حسین قاسمی و سلمان ابوطالبی برای فیلم "رادیو جوب شور" برنده لوح افتخار، تندیس زرین و جایزه ویژه بخش مستندهای سیاسی این جشنواره شدند.