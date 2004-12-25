تمرينات تيم فوتبال استقلال اهواز تعطيل شد

به گزارش خبرنگار "مهر" اين تيم كه براي شكست طلسم ناكامي در ديدارهاي خارج از خانه راهي اهواز شده بود در ديدار روز گذشته خود مقابل ملوان با يك گل مغلوب شد.

بازيكنان تيم فوتبال استقلال اهواز پس از اين ديدار راهي جنوب شدند تا پس از يك روز استراحت از فردا تمريناتشان را براي ديدار هفته پانزدهم آغاز كنند.

قرار است براي مشخص شدن وضعيت احمدرضا عابدزاده با كادر فني اين تيم جلسه اي با حضور علي شفيعي زاده مديرعامل باشگاه استقلال اهواز برگزار شود. اين تيم در هفته پانزدهم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر در ورزشگاه تختي اهواز ميزبان تيم فوتبال شموشك نوشهر خواهد بود.