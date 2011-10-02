محسن محسنی نسب در این باره به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون گروه صحنه مشغول ساخت دکور زندان و دادگاه در یک سوله هستند. با برنامه‌ریزی‌های انجام شده اول آبان ماه کلید می‌خورد.

وی افزود: تا کنون نیز حضور رز رضوی، رومینا رجائی، جهانبخش سلطانی، سیاوش طهمورث، محمرضا رهبر و مهدی تهرانی قطعی شده است. در حال مذاکره با علی دهکردی، مهدی صباحی و عباس غزالی هستیم. تا کنون حضور فرشاد کل سفید مدیر فیلمبرداری، علی مربی طراح صحنه و لباس و حسین دیردار دستیار اول و برنامه‌ریز نیز قطعی شده است.

فیلمنامه "شانه دوست" را محسنی‌نسب نوشته است و فیلمبرداری در تهران و شهر نور مازندران انجام می‌شود. داستان فیلم درباره دو زن زندانی است که یکی به دلیل سرقت و دیگری به خاطر مواد مخدر در بند هستند آنها با هم از زندان آزاد می‌شوند و شرایطی خاص برای آنها به وجود می‌آید. این فیلم بخشی از سه‌گانه‌ای است که محسنی‌نسب ساخت آن را دنبال می‌کند، اولین آن "کریستال" و بخش دیگر "کندو" است.

محسن محسنی‌نسب فیلم‌های سینمایی "موشو"، "شیرهای جوان"، "آن سوی پرچین"، "یاس‌های وحشی" و... را کارگردانی کرده است.