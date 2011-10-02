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۱۰ مهر ۱۳۹۰، ۸:۰۸

"شانه دوست" اول آبان ماه کلید می‌خورد

"شانه دوست" اول آبان ماه کلید می‌خورد

فیلم سینمایی "شانه دوست" به کارگردانی محسن محسنی‌نسب اول آبان ماه در تهران کلید می‌خورد.

محسن محسنی نسب در این باره به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون گروه صحنه مشغول ساخت دکور زندان و دادگاه در یک سوله هستند. با برنامه‌ریزی‌های انجام شده اول آبان ماه کلید می‌خورد.

وی افزود: تا کنون نیز حضور رز رضوی، رومینا رجائی، جهانبخش سلطانی، سیاوش طهمورث، محمرضا رهبر و مهدی تهرانی قطعی شده است. در حال مذاکره با علی دهکردی، مهدی صباحی و عباس غزالی هستیم. تا کنون حضور فرشاد کل سفید مدیر فیلمبرداری، علی مربی طراح صحنه و لباس و حسین دیردار دستیار اول و برنامه‌ریز نیز قطعی شده است.

فیلمنامه "شانه دوست" را محسنی‌نسب نوشته است و فیلمبرداری در تهران و شهر نور مازندران انجام می‌شود.  داستان فیلم درباره دو زن زندانی است که یکی به دلیل سرقت و دیگری به خاطر مواد مخدر در بند هستند آنها با هم از زندان آزاد می‌شوند و شرایطی خاص برای آنها به وجود می‌آید. این فیلم بخشی از سه‌گانه‌ای است که محسنی‌نسب ساخت آن را دنبال می‌کند، اولین آن "کریستال" و بخش دیگر "کندو" است.

محسن محسنی‌نسب فیلم‌های سینمایی "موشو"، "شیرهای جوان"، "آن سوی پرچین"، "یاس‌های وحشی" و... را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1421399

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