ايران با برنامه هاي توسعه سازمان ملل همكاري مي كند

دفتر ارتباطات سازمان ملل درتهران ، در تماس با خبرگزاري مهر، اعلام كرد : فيليپ ديوواد نماينده سازمان ملل در ايران اخيراً با جامعه طرفداران حفظ محيط زيست ايران سند همكاريهاي متقابل امضا كرده است . جامعه هوادارن حفظ محيط زيست يك موسسه غير دولتي است كه متولي اين طرح آزمايشي به مدت دو سال است .

اين سند همكاري در راستاي برنامه هاي كمكهاي مالي توسعه سازمان ملل UNDP GEF و با هدف ارتقاء سطح آگاهي و استفاده از منابع انرژي ثانويه در روستاهاي استان مازندران به امضا رسيده است . اين طرح ، بخشي از طرح بزرگتر برنامه هاي كمكهاي مالي توسعه سازمان ملل GEF براي جبران نياز روز افزون استفاده از مواد سوختي بازيافتي و كاهش سيستماتيك تهديدهاي از بين برنده تنوع زيستي در جنگل هاي خزر، با استفاده از نيروهاي محلي بكار گرفته مي شود .

جمعيت ده هزار نفري روستاي يخ- كش كه 1186 خانوار را در اين منطقه تشكيل مي دهند بعلت نبود سوخت هاي مورد نياز ديگر براي گرما و پخت وپز از چوب درختان به عنوان سوخت استفاده مي كند. فيليپ دي وواد مي گويد چنين روش هايي به وقوع حوادث محيطي ناگوار كمك مي كند . طرح آزمايشي SGP با كمك آقاي دكتر يخكشي كارشناس منطقه ، مردم روستاههاي كوه يخ - كش را ترغيب خواهد كرد تا با استفاده از بيوگاز ( زيست گاز ) و جايگزين كردن آن با سوخت هيزمي فرايند جنگل زدايي را كاهش دهند . بنا به گزارش ها هر خانواده در اين منطقه 12 تا 14 تن چوب در سال مصرف مي كند كه باعث كاهش شديد رشد سالانه جنگل ها در طول دهه گذشته شده و جنگل زدايي را يك مشكل اصلي ساخته است .

ازديگر فعاليتهاي بخش توسعه سازمان ملل برگزاري نمايشگاه به حمايت شهرداري تهران در پايتخت است . در اين نمايشگاه ديگر كاربردهاي انرژي احيا شده در سطح ملي به معرض نمايش گذاشته مي شود .

مجيد عباسپور رييس جامعه حافظان محيط زيست ايران و مدير اين پروژه گفت بيش از نيمي از بودجه پروژه SGP به مبلغ 117000 دلار مشتركاً توسط سازمان سوخت و مصرف انرژي ايران ( زير مجموعه شركت ملي نفت ايران ) و سازمانهاي غير دولتي ( ISE و انجمن انرژي اقتصادي ايران ) ، و شهرداري تهران تامين مالي شده است .

برنامه توسعه سازمان ملل UNDP/ GEF پروژه ديگري را نيز با سازمان غير دولتي همياران امضا كرده است كه هدف آن دستيابي به يك توسعه پايدار در زمينه تنوع زيستي جنگلي از طريق طرح آزمايشي براي نظارت عمومي دره سفررود در استان مازندران است.

درباره برنامه توسعه سازمان ملل

برنامه جهاني توسعه سازمان ملل UNDP براي حفظ محيط زيست با برنامه كمكهاي مالي مبالغ كوچك (GEF/SGP ) در سال 2001 در جمهوري اسلامي ايران آغاز شد تا با استفاده از اقدامات محلي در منابع طبيعي و انرژي صرفه جويي كرده و از محيط زيست جهاني حفاظت كند . اين برنامه با اهداي مبالغي به ميزان 25000 دلار آمريكا به همراه حمايت هاي ديگر سازمانهاي اجتماعي مدني از جمله گروههاي اجتماعي و سازمانهاي غير دولتي اهداف خود را پيگيري مي كند. پروژه هاي SGP ميزان حفاظت منابع طبيعي محيطي را از طريق مشاركتهاي محلي افزايش مي دهد.