چوبکاران چهار محالی تسهیلات بانکی دریافت می کنند

عطاالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 800 هکتار زراعت چوب دراین استان صورت می گیرد، اظهار داشت: برای کشت هر هکتار چهار میلیون ریال وام به چوبکاران پرداخت می شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری بیان داشت: هدف از اجرای این طرح تولید بخشی از نیازفرآورده های چوبی این استان، ایجاد زمینه اشتغال و تولید زغال عنوان کرد.

ابراهیمی با بیان اینکه این استان یکی از استانهای مستعد برای زراعت چوب بید و صنوبر است، تصریح کرد: طرح زراعت چوب در حفظ و احیای جنگل است و طرح زراعت چوب در 800 هکتار درراستای حفظ، احیا و توسعه جنگلها و مراتع این استان صورت می گیرد.

وی از اجرای طرح بهره برداری اراضی ملی توسط مردم خبر داد و اذعان داشت: عرصه های دولتی برای ایجاد طرح های اقتصادی در اختیار مردم قرار داده می شود.

ابراهیمی یادآور شد: در حال حاضر طرح توسعه باغات با مالکیت ملی و بهره وروری مردمی به مردم واگذار می شود.