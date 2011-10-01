به گزارش خبرگزاری مهر، رئوف احمدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: خط لوله "14 فرآورده های نفتی ری – تبریز در کیلومتر 433 واقع در شهرستان میانه صبح روز 8 مهرماه جاری بر اثر اصابت ناخن بیل مکانیکی شرکت زرین چای این شهرستان با لوله هواگیری یک اینچ نصب شده بر روی خط حامل بنزین موتور، که در حال اجرای طرح آبرسانی به مسکن مهر میانه بوده است، دچار پارگی شد.

احمدی تصریح کرد: پس از اعلام این حادثه در صبح روز جمعه، بلافاصله ولوهای ورودی و خروجی توسط مسئول تأسیسات، بسته و آتش فروکش و آتش سوزی توسط ماشینهای آتش نشانی شهرداری میانه و اکیپ های اعزام شده از مراکز انتقال نفت قره چمن و ایده لو خاموش شد.

وی با اشاره به زمان دقیق حادثه، یادآور شد: ساعت 8:30 بود که وقوع این حادثه به منطقه شمالغرب اعلام شد که بلافاصله با هماهنگی واحد کنترل و اجرای منطقه تهران، حمل فرآورده های نفتی و نفت خام خطوط "14 و "16 ری – تبریز متوقف و در نهایت، آتش سوزی در ساعت 9:36 دقیقه مهار شد.

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالغرب گفت: به محض اطلاع از وقوع حادثه، نیروهای واحدهای فنی و عملیاتی تجهیز و با ماشین آلات سبک و سنگین به محل حادثه اعزام شدند و عملیات ترمیم در کمترین زمان ممکن انجام شد و این خط رأس ساعت 15 و 30 دقیقه همان روز آماده بهره برداری گردید.

احمدی با تأکید بر اینکه خطر کنده کاری توسط بیل مکانیکی قبلا به پیمانکار و مسئول کارگاه گوشزد شده بود، اظهار داشت: شرکت زرین چای که طرف قرارداد سازمان آب و فاضلاب شهرستان میانه است در حال عبور دادن لوله آب از زیر خط لوله "14 و "16 بود که قبلا ً با راهنمایی و نظارت کارکنان واحد تعمیرات خط و مسئول تأسیسات میانه خاکبرداری دستی شده بود.

وی ادامه داد: این پیمانکار می توانست با استفاده از یک کارگر در مدت چند ساعت این خاکبرداری را انجام دهد اما متأسفانه با بیل مکانیکی این اقدام را انجام داده و موجب کنده شدن قسمتی از ولو هواگیری خط "14 در کیلومتر 433 شد.

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالغرب، افزود: خوشبختانه این حادثه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته است.