به گزارش خبرنگار مهر، قاسم علیاکبری ظهر شنبه در ستاد پیگیری مصوبات سفر هیئت دولت به استان زنجان در محل استانداری زنجان افزود: از این بین 65 هزار نامه مربوط به درخواست مساعدتهای مالی بود و مابقی نیز به 91 دستگاه اجرایی و واحد ستادی ارجاع داده شد.
وی ادامه داد: از بین 91 دستگاه اجرایی و واحد ستادی، 54 دستگاه به کلیه نامههای دریافت شده در سفر سوم، جواب دادند.
علی اکبری ادامه داد: 9 دستگاه به بیش از 90 درصد از نامههای دریافت شده در سفر سوم هیئت دولت جواب دادند و 15 دستگاه نیز به 70 الی 90 درصد از نامههای دریافت شده پاسخ دادند.
مدیرکل اداره بازرسی، ارزیابی و رسیدگی به شکایات استانداری زنجان با بیان اینکه در دور چهارم سفر ریاست جمهوری 26 ستاد در این استان تشکیل خواهند شد، اظهار داشت: یک ستاد نیز در شهرستانها با حضور مدیران ستادی تشکیل و نسبت به رفع مسائل و مشکلات موجود آن اقدام خواهد شد .
همچنین دبیر کمیته عمرانی ستاد بررسی مصوبات سفر هیئت دولت به استان زنجان با بیان اینکه در مجموع 90 مصوبه شامل 97 پروژه به این کمیته محول شده است، افزود: اعتبار پیشبینی شده برای این مصوبات 1853 میلیارد ریال و یک مورد تسهیلات ارزی به میزان 250 میلیون یورو برای نیروگاه شماره 2 زنجان است.
علیاکبر کریمی افزود: از مجموع مصوباتی که در حیطهکاری کمیته عمرانی این ستاد قرار دارد، 7 مصوبه اقدام شده، 58 مصوبه در دست پیگیری، 14 مصوبه در دست اقدام و 7 مصوبه اقدام نشده است و 4 مصوبه نیز به دلیل خارج بودن از حیطه فعالیت این کمیته، به کمیته تخصصی مربوطه ارجاع داده شده است.
وی با اشاره به اینکه هیچگونه مشکلی درخصوص بحث زمین مصوبات مربوط به سفر هیئت دولت در استان وجود ندارد، گفت: یکی از موانع اصلی برای تحقق پروژهها، اخذ مجوز کمیسیون ماده 215 است و این انتظار وجود دارد که دستگاههای اجرایی باید پیگیری بیشتری برای اخذ این مجوز داشته باشند.
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