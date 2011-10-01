به گزارش خبرنگار مهر، قاسم علی‌اکبری ظهر شنبه در ستاد پیگیری مصوبات سفر هیئت دولت به استان زنجان در محل استانداری زنجان افزود: از این بین 65 هزار نامه مربوط به درخواست‌ مساعدت‌های مالی بود و مابقی نیز به 91 دستگاه اجرایی و واحد ستادی ارجاع داده شد.

وی ادامه داد: از بین 91 دستگاه اجرایی و واحد ستادی، 54 دستگاه به کلیه نامه‌های دریافت شده در سفر سوم، جواب دادند.

علی اکبری ادامه داد: 9 دستگاه به بیش از 90 درصد از نامه‌های دریافت شده در سفر سوم هیئت دولت جواب دادند و 15 دستگاه نیز به 70 الی 90 درصد از نامه‌های دریافت شده پاسخ دادند.

مدیرکل اداره بازرسی، ارزیابی و رسیدگی به شکایات استانداری زنجان با بیان اینکه در دور چهارم سفر ریاست جمهوری 26 ستاد در این استان تشکیل خواهند شد، اظهار داشت: یک ستاد نیز در شهرستانها با حضور مدیران ستادی تشکیل و نسبت به رفع مسائل و مشکلات موجود آن اقدام خواهد شد .

همچنین دبیر کمیته عمرانی ستاد بررسی مصوبات سفر هیئت دولت به استان زنجان با بیان اینکه در مجموع 90 مصوبه شامل 97 پروژه به این کمیته محول شده است، افزود: اعتبار پیش‌بینی شده برای این مصوبات 1853 میلیارد ریال و یک مورد تسهیلات ارزی به میزان 250 میلیون یورو برای نیروگاه شماره 2 زنجان است.