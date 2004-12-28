كروبي كانديداي مورد نظر مجمع روحانيون مبارز است//اصلاح طلبان و محافظه كاران با تاكيد بر حضور حداكثري مردم در انتخابات به دنيا پيام علاقه مردم به مشاركت را مي رسانند

اسدالله كيان ارثي عضو مجمع روحانيون مبارز در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، با اشاره به اينكه هنوز آقاي كروبي بصورت مشخص اعلام نكرده اند كه وارد عرصه انتخابات ميشوند گفت: حرف اوليه و نهايي ما اين است كه حضور در انتخابات بايد جدي باشد و هر چيزي كه موجب شود انتخابات پررونق تر و حداكثري باشد مورد استقبال وتاكيد ماست.

وي اضافه كرد: اينكه بگوييم ما ميخواهيم به انتخاباتي پر رونق كه همه گرايش ها هم حضور داشته باشند وارد شويم اما فقط كانديداي ما بايد وارد شود و اگر كس ديگري وارد شد خلاف ميل ماست، تضادي را بوجود مي آورد اما ، چون ما طالب حضور حداكثري هستيم بايد از ورود هر كانديدايي كه بتواند در انتخابات شور و هيجان ايجاد كند استقبال كنيم.

كيان ارثي با اشاره به اينكه كروبي كانديداي مورد نظر مجمع روحانيون مبارز است گفت: مجمع روحانيون مبارز در عرصه انتخابات تنها به علاقه حزبي خود نگاه نمي كند بلكه به حضور كانديداهاي مختلف براي حركت دادن مردم به سوي صندوقهاي انتخابات فكر مي كند البته رايزني ها و گفتگو ها نيز ادامه پيدا مي كند.

عضو مجمع روحانيون مبارز در عين حال تاكيد كرد: مجمع روحانيون مبارز قائل به حضور كانديداهاي متعدد در عرصه انتخابات است اما در هنگام بررسي ها مشاهده مي شود كه رقباي جدي بيش از دو نفر نخواهد بود.

كيان ارثي اضافه كرد: احزاب و گروهها در عرصه انتخابات ابتدا به حضور حداكثري و راهكارهاي اين حضور فكر مي كنند و در نهايت گروههاي نزديك بهم سعي مي كنند كه بر سر يك نفر به تفاهم برسند.

وي تصريح كرد: هر دو جناح محافظه كار و اصلاح طلب با طرفداري از حضور حداكثري مردم در انتخابات رياست جمهوري به دنيا و جوامع بين الملل در خصوص شعارهاي آنان مبني بر عدم علاقه مردم به شركت در انتخابات پاسخ مي دهند.