نیره پیروزبخت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از مشکلات مربوط به کالاهای آرایشی در کشور، موضوع قاچاق بخشی از این کالاها است و این امر باید در اسرع وقت حل شود.

وی ادامه داد: به این ترتیب، یکی از عوامل موثر در بی کیفیت بودن بخشی از کالاهای آرایشی موجود در کشور، موضوع قاچاق است و اگر می خواهیم که کیفیت کالاهای یادشده افزایش یابد، باید قاچاق در این زمینه کنترل شود.

مدیرکل بازرسی کالا و صادرات و واردات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اضافه کرد: با ستاد مبارزه با قاچاق همکاری می کنیم که این امر در راستای شناسایی اقلام قاچاق و کنترل قاچاق صورت می گیرد و از مهمترین برنامه ها است.

وی یادآور شد: لوازم آرایشی با سلامتی در ارتباط هستند و باید با بالاترین کیفیت تولید شوند و محصولات آرایشی بی کیفیت وارد کشور نشوند که این امر دنبال می شود.

پیروزبخت گفت: به طور کلی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تعامل خوبی با گمرک در مبای ورودی دارد و این تعامل باید تداوم داشته باشد تا بتوانیم از ورود کالاهای بی کیفیت جلوگیری کنیم.