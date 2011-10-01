به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی معلمی عصر شنبه در مراسم اختتامیه مسابقات سراسری قرآن کریم در اردوگاه بادله ساری افزود: تلاوت قرآن بسیار ارزشمند بوده و باید قرائت آیات قرآنی در بین خانواده ها ترویج شود.

وی اظهار داشت: از طریق مانوس شدن با معارف قرآنی، از خسران و بلاهای زندگی مصون خواهیم ماند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه باید تلاوت کلام قرآن و قواعد و تدبیر در آیات قرآنی لحاظ شود، تصریح کرد: باید قرآن را شاقول حرکت زندگی روزمره خود قرار دهیم.

حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی، مدیر کل فرهنگ ارشاد اسلامی مازندران اظهار داشت: اگر بخواهیم به معنای واقعی و جایگاه رفیع سعادت تکیه کنیم باید به دامن قران چنگ بزنیم.

وی یادآور شد: هر فرد یا جامعه ای که خود را با قرآن مانوس کند دچار چالش نخواهد شد و در زندگی دارا ی برکات معنوی خواهد شد.

ابراهیمی افزود: درخشش برنامه های قرآنی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در سطح ملی و جهانی بسیار درخشش دارد.