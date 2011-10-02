پیام رئیس دانشگاه آزاد کرج به مناسبت آغاز سال تحصیلی 91-90

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی خانی در این پیام آورده است: دانشجوی گرامی اینک که آغاز سال تحصیلی و بهار تعلیم، تربیت و دانش اندوزی در تقارنی عزیز با هفته­ دفاع مقدس قرار دارد، حضور شما در عرصه های علم و دانش با اهمیتی ویژه و قداستی خاص همراه شده است.

وی ادامه داد: بی شک دانشگاه به عنوان یکی از مهمترین مراکز تولید علم و فرهنگ نقش چشمگیری در موفقیت جامعه رو به رشد و جوان ایران اسلامی داشته است.

این مسئول خطاب به دانشجویانی که قرار است که در دانشگاه آزاد کرج تحصیل کنند، عنوان کرد: شما عزیزان دانشگاهی را برای تحصیل انتخاب کرده­اید که میزبان پیکرهای مقدس پنج شهید گمنام بوده و خود در دوران دفاع مقدس در راه دفاع از میهن و انقلاب اسلامی بیش از 12 شهید والامقام را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر(عج) و امام راحل(ره) تقدیم کرده است و لذا مسئولیت سنگین استفاده بهینه از فرصتها و امکانات موجود برای فراگیری علم، دانش و تخصص و مهیا شدن به منظور ورود به عرصه های مدیریت و سازندگی کشور را بر دوش دارید.

رئیس دانشگاه آزاد کرج خطاب به دانشجویان یادشده گفت: شما در شرایطی سال تحصیلی خود را در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج آغاز می کنید که این واحد دانشگاهی در سالهای اخیر توانسته است به حول و قوه الهی و در سایه همت، دلسوزی و تلاشهای قابل تحسین استادان، دانشجویان و کارکنان خود با کسب رتبه دوم در بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی کل کشور، رتبه 33 تولید علم در بین دانشگاه های دولتی و غیردولتی معتبر کشور و همچنین امتیاز 4809 در بین 6000 دانشگاه معتبر جهان، ارائه بیش از صدها مقاله ISI، ثبت ده ها اختراع و ابتکارات و کسب مقامهای متعدد در زمینه های علمی، فرهنگی، پژوهشی، اداری و مالی، ورزشی و ... نه تنها به عنوان یکی از قطبهای علمی کشور مطرح شود بلکه افتخارات غیرقابل انکاری را به جامعه بین المللی علمی و دانشگاهی ارائه کند.

این مسئول اضافه کرد: واحد کرج در حال حاضر با اقتدار به سمت دروازه­های بلند ترقی در عرصه­های بین المللی پیش می رود و اینک وظیفه‌ اصلی شما عزیزان، در سالی که از طرف رهبر معظم انقلاب به نام سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است، پشتکار و جدیت جهادگونه در تحصیل علم برای تامین و تضمین عظمت آینده­ی کشور است.

حاجی خانی یادآور شد: مسئولان، استادان و کارکنان این دانشگاه با تمام توان خود و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات کم نظیر، نهایت سعی و تلاش خود را به کار گرفته اند تا ضمن عمل به منویات مقام معظم رهبری و ضمن ایجاد بستری مناسب در راستای تعالی و توسعه علم و آگاهی و فرهنگ و معنویت، محیطی سرشار از آرامش و نشاط را برای شما عزیزان دانشجو آماده کنند تا شاهد رشد و تعالی شما آینده سازان عزیز ایران اسلامی باشند.

وی افزود: ضمن آرزوی توفیق الهی، سال تحصیلی جدید را صمیمانه تبریک و تهنیت گفته و موفقیت روزافزون تمامی دانشگاهیان عزیز را از درگاه خداوند متعال خواستارم.