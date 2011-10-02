استان مرکزی حائز رتبه برتر در جذب و نظارت بر سرمایه گذاری خارجی در کشور شد

میرزاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در استان مرکزی، 25 پروژه سرمایه گذاری خارجی با حجم سرمایه گذاری مصوب 341 میلیون و 518 هزار دلار و آورده 154 میلیون و 412 هزار دلار وجود دارد.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی، میزان رشد مجوزهای سرمایه گذاری خارجی صادره در 5 ماهه نخست سال جاری این استان را نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.5 درصد اعلام کرد.

وی گفت: همچنین 120 فرصت سرمایه گذاری در استان شناسایی شده که 11 فرصت، تکمیل شده و از طریق پورتال جامع فرصت های سرمایه گذاری ارائه شده است.

میرزاخانی در ادامه گفت: در راستای اطلاع رسانی شفاف و به هنگام از قوانین و موضوعات سرمایه گذاری"کتاب راهنمای سرمایه گذاری استان مرکزی" چاپ و توزیع شده است.

وی اضافه کرد: همچنین پورتال مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، به روز رسانی شده و آخرین اخبار و قوانین و موضوعات سرمایه گذاری بر روی آن قابل مشاهده و بهره برداری است.