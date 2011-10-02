موفقیت عکاس اراکی در جشنواره عکس رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره سراسری عکس رضوی با شرکت 380 عکاس از 31 استان و 77 شهر کشور برگزار شد که عکاس مجیدی در این جشنواره به رتبه دوم رسید.

موضوعات عکس، این جشنواره زیارت (آداب و فرهنگ زیارت)، حرم مطهر رضوی و آثار و ابینه ها و امام زادگان، وقف، فرهنگ وقف، یاران و اصحاب حضرت امام رضا (ع)، جلوه های مشهدالرضا (ع)، زائران و مجاوران، شفا یافتگان، شیفتگان و دلدادگان حضرت و جلوه‌های فرهنگ رضوی در خارج از کشور بود که امسال به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد.