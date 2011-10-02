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۱۰ مهر ۱۳۹۰، ۹:۵۰

موفقیت عکاس اراکی در جشنواره عکس رضوی

موفقیت عکاس اراکی در جشنواره عکس رضوی

اراک - خبرگزاری مهر: حمیدرضا مجیدی مسئول خانه عکاسان حوزه هنری استان و از عکاسان فعال شهر اراک در سومین جشنواره عکس رضوی موفق به کسب رتبه دوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره سراسری عکس رضوی با شرکت 380 عکاس از 31 استان و 77 شهر کشور  برگزار شد که عکاس مجیدی در این جشنواره  به رتبه دوم رسید.

موضوعات عکس، این جشنواره زیارت (آداب و فرهنگ زیارت)، حرم مطهر رضوی و آثار و ابینه ها و امام زادگان، وقف، فرهنگ وقف، یاران و اصحاب حضرت امام رضا (ع)، جلوه های مشهدالرضا (ع)، زائران و مجاوران، شفا یافتگان، شیفتگان و دلدادگان حضرت و جلوه‌های فرهنگ رضوی در خارج از کشور بود که امسال به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد.

کد مطلب 1421613

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