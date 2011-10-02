موفقیتهای قم در گرو همدلی مدیران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی شامگاه شنبه در پنجمین جلسه شورای اداری استان قم با اشاره به گسترش برنامههای فرهنگی و اعتقادی در جمهوری اسلامی اظهار داشت: هرچه از عمر انقلاب اسلامی میگذرد، برنامهها و طرحها به صورت اصولیتر و منطقیتر اجرا میشود و مردم با اعتماد و اعتقاد بیشتری همراهی میکنند.
وی افزود: در دهه کرامت مردم با شادیهای مورد پسند و ماندگار مانوس میشوند و در قرآن کریم و روایات معصومان(ع) الگوهای زیادی برای شادیها وجود دارد.
تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) به تفاوت بین شادیهای دینی و مادی اشاره کرد و گفت: شادیهای مادی چیزی جز تخریب اعتقادات و فرهنگ ندارد اما شادیهای دینی انسان را با خدا نزدیکتر میکند.
وی تصریح کرد: آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) در دهه کرامت برای افزایش شادیهای دینی اقدام به برگزاری برنامههای متنوع فرهنگی و اعتقادی کرده است تا اقشار مختلف در سنین متفاوت وقتی در این برنامهها شرکت میکنند روحیه مضاعفی داشته باشند.
حجتالاسلام سعیدی نگهداشتن حرمت کریمه اهل بیت(ع) و تکریم زائران این بانوی بزرگوار را دو وظیفه مهم دست اندرکاران امر برشمرد و گفت: زائرانی که از اقصی نقاط کشور و جهان به قم مسافرت میکنند با مشاهده اطراف حرم مطهر در مورد فعالیتهای مسئولان و خدمتگزاران حرم قضاوت میکنند.
امام جمعه قم موفقیتهای استان را در گرو همدلی مدیران دانست و تاکید کرد: آستانه مقدسه آمادگی امضای تفاهم نامه با افرادی که میتوانند در این مکان مقدس خدمتی انجام دهند را دارد.
وی همچنین آمادگی آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) را برای جذب خادمان افتخاری اعلام کرد و از مدیران استان خواست در صورت تمایل در بخشهای تخصصی به ویژه فعالیتهای فرهنگی با این آستانه همکاری داشته باشند.
قم - خبرگزاری مهر: امام جمعه قم کسب موفقیتهای گوناگون در زمینههای مختلف را در گرو همدلی مدیران استان دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی شامگاه شنبه در پنجمین جلسه شورای اداری استان قم با اشاره به گسترش برنامههای فرهنگی و اعتقادی در جمهوری اسلامی اظهار داشت: هرچه از عمر انقلاب اسلامی میگذرد، برنامهها و طرحها به صورت اصولیتر و منطقیتر اجرا میشود و مردم با اعتماد و اعتقاد بیشتری همراهی میکنند.
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