شهرداری قم هزار میلیارد تومان بدهی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم اظهار داشت: برگشتن هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری قم همکاری همه نهادها را می‌طلبد.



وی اضافه کرد: اگر خدای نکرده طرح‌های بزرگی همچون مترو، منوریل و... با مشکلاتی مواجه شود و روند احداث آنها ادامه پیدا نکند به کل استان صدمه وارد می‌شود.



رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: امیدوارم شهردار جدید جیب پرپولی داشته باشد که این مشکلات به وجود نیاید.



آتش‌زر در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه انتخاب شهردار اشاره کرد و اظهار داشت: شورای اسلامی شهر قم تمایلی به پذیرش استعفای عابدینی‌پور شهردار سابق قم نداشت و حتی تقاضای استعفای وی را رد کرده بود اما در مرحله آخر بنا بر دلایلی که اعلام شد، استعفای وی پذیرفته شد.



وی ادامه داد: شورای اسلامی شهر قم برای انتخاب شهردار جدید 10 گزینه را مورد بررسی قرار داد که از میان آنها تعدادی از مدیران استان نیز حضور داشتند که در نهایت با اکثریت آراء، محمد دلبری به عنوان شهردار جدید معرفی شد.



وی گفت: برای وزارت کشور دلچسب نیست که حکم شهردار را در مدت زمان کمتر از دو یا سه ماه صادر کند ولی با پیگیری‌های مسئولان استان، حدود یک ماه پس از انتخاب دلبری به عنوان شهردار جدید قم، حکم وی صادر شد.



قم شهر بین‌المللی است



شهردارجدید قم نیز در این جلسه با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد جایگاه و اهمیت شهر مقدس قم اظهار داشت: شهر قم یک شهر بین‌المللی و آبروی نظام اسلامی است و باید با تلاش و همت مضاعف و حمایت‌های مسئولان، این شهر را به جایگاه والای خودش برسانیم.



محمد دلبری تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم مدیریت واحد شهری را در قم اجرا کنیم و خواسته‌های به حق مردم و زائران را تامین کنیم.

