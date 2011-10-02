نمایش عروسکی آموزه های دینی را بهتر منتقل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، داوود بختیاری یکی از کارگردانان و نویسندگان نمایش عروسکی "پاره های ماه" شنبه شب پس از اجرای این نمایش در جشنواره ضامن آهو در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه برای سومین سال پیاپی در جشنواره تئاتر رضوی شرکت می کند، ضمن ابراز خرسندی از حضور دراین جشنواره گفت: این نمایش با قالب مذهبی و برای آشنایی بچه ها با سیره ائمه(ع) و بهره از آن در زندگی ساخته و به اجرا در آمده است.

وی با بیان اینکه برای این کار حدود سه ماه تمرین داشته است، تصریح کرد: عوامل برگزاری در بندرعباس به گونه جشنواره را برنامه ریزی کردند که میهمانان جشنواره احساس غربت نمی کنند و به گفته اعضای گروه ما، بندرعباس بهترین حس را نسبت به سایر شهرهایی که اجرا داشته ایم، به ما منتقل کرده است.

بختیاری در ادامه ضمن تأکید براینکه نمایشهای عروسکی می توانند آموزه های دینی و اعتقادی را بهتر به دانش آموزان بیاموزد گفت: مشکل کار ما این است که جز جشنواره ها جایی برای نمایش نداریم.

وی ادامه داد: برای بهره مندی بهتر دانش آموزان از تئاتر، باید تعداد نمایشها را بالا ببریم و نمایشهای عروسکی را به جشنواره محدود نکنیم.

نویسنده و کارگردان نمایش عروسکی گفت: اجراهای متعدد نمایشهای عروسکی در طول سال، علاوه بر اینکه کمکی به هنرمندان این بخش می کند، سبب جلب نظر خانواده ها برای تفهیم بهتر اعتقادات به فرزندانشان خواهد شد.

بختیاری با تأکید به ایجاد انگیزه در گروه های نمایشی، ادامه داد: مسئولان نمایشها را جدی بگیرنند زیرا جذابیت زیادی دارند و از تأثیر بسزایی برخوردار هستند.

وی درخصوص جشنواره ضامن آهو نیز گفت: تمام گروه ها با نهایت تلاش در این جشنواره حضور یافته اند و انگیزه های زیادی برای کسب مقام دارند.

داوود بختیاری با اثر "پاره‌های ماه" برای سومین بار در جشنواره تئاتر روضوی حاضر شده است.