برگزاری جشنواره های موضوعی تئاتر موجب تقویت متنهای نمایشی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سمیه گلباز یکی از دو کارگردان و نویسنده نمایش "پاره‌های ماه" شنبه شب پس از اجرای این نمایش در جشنواره ضامن آهو در جمع خبرنگاران با اشاره به مباحث فنی آن اظهار داشت: بیش از دو هفته بر روی ساخت دکور و عروسکها و دیگر امور این اثر کار شده و حدود یک ماه نیز برای اجرای بهتر آن و حضور در جشنواره ضامن آهو گروه تمرین کرده است.

وی با بیان اینکه سومین سال است که در جشنواره تئاتر کودک ضامن آهو حضور می‌یابد، افزود: در این سه سال هر ساله شاهد بهبود کیفیت آثار در بخش‌های متن، اجرا و سایر موارد مرتبط هستیم.

این فعال هنری با بیان اینکه در دوره‌های گذشته‌ جشنواره همیشه از ضعف متن و محتوا گلایه و انتقاد میشد، بیان داشت: شاید یکی از دلایل این امر کافی نبودن متن برای تئاترهای موضوعی همانند جشنواره رضوی باشد.

گلباز ادامه داد: این محدودیت زمانی که مخاطب گروه سنی کودک و نوجوان قرار می‌گیرد نیز خود را بیشتر نشان می‌دهد و بدین ترتیب است که متن کارها یا ضعیف به نظر می‌رسد و یا برای مخاطب گنگ و نامفهوم است.

وی یادآور شد: برگزاری مداوم جشنواره‌های موضوعی می‌تواند به مرور زمان به تقویت متن‌های مورد نیاز کمک کند.

گلباز بیان کرد: اگر خواهان متن و محتوای قوی هستیم باید بر روی مخاطب‌شناسی نیز تمرکز کنیم.

سمیه گلباز و داوود بختیاری به طور مشترک اثر پاره‌های ماه را که داستان چوپانی را روایت می‌کند که عاشق دختر کدخدا شده و باید خواسته کدخدا را که ادای نذر سفر به امام رضا(ع) است را به جا بیاورد کارگردانی می‌کنند.

از نقاط برجسته این نمایش می‌توان به جایگزین شدن بازیگران حقیقی با شخصیتهای عروسکی است.

پنجمین جشنواره عروسکی ضامن آهو از امروز تا دوازدهم ماه جاری در فرهنگسراهای طوبی و آوینی بندرعباس با نمایش 12 اثر برگزیده در حال برگزاری است.