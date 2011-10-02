تعداد دانشجویان علوم انسانی مازندران بیش از نیازهای استان است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدپور افزود: نقشه جامع علمی کشور با هدف شناسایی و استعدادسنجی نیازهای آمایشی استانها تدوین شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس نقشه جامع علمی، سند آمایش آموزش عالی استان مازندران تبیین شده است.

رئیس دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه سهم مازندران از دانشگاههای دولتی کشور، 9.8 درصد است، تصریح کرد: 230 هزار دانشجو در هفت دانشگاه دولتی وزارت علوم و بهداشت و درمان مازندران تحصیل می کنند.

احمدپور با بیان اینکه سهم استان از مقاطع کاردانی نسبت به میانگین کشور، 28 درصد است، یادآور شد: این میانگین به ترتیب در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به ترتیب 68، 9.7 و 1.3 درصد است.

وی با اعلام اینکه برای رسیدن به اهداف نقشه جامع علمی کشور نیازمند افزایش درصد رشته های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به ترتیب به میزان 36، 44، 15 و 5 درصد باید برسد.

رئیس دانشگاه مازندران با بیان اینکه 85 درصد دانشجویان کشور در 24 رشته دانشگاهی تحصیل می کنند، اظهار داشت: 15 درصد مابقی در سایر رشته ها تحصیل می کنند.

احمدپور افزود: دانشگاه مازندران در حال تدوین سند توسعه دانشگاه مازندران بوده که به زودی به مرحله اجرایی شدن درخواهد آمد.

وی با بیان اینکه هرم هیئت علمی دانشگاه مازندران متناسب با نقشه جامع علمی کشور هدایت می شود، اظهار داشت: هم اکنون 18 استاد، 40 دانشیار و 132 استادیار در بزرگترین دانشگاه دولتی مازندران تحصیل می کنند.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.

