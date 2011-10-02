الدوری در گفتگو با مهر: کارگروه هشدار به مردم منطقه در تهران تشکیل شود

مها الدوری نماینده پارلمان عراق و عضو فراکسیون الاحرار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ریشه های شکل گیری خیزش های مردمی در منطقه و بیداری اسلامی گفت: تحولات اخیر در جهان اسلام و شمال آفریقا و بیداری اسلامی تداوم خون شهدا و نتیجه آگاهی بخشی آنها در جهان اسلام است.

وی با تاکید بر اینکه امیدواریم بیداری اسلامی در منطقه در مسیر صحیح خود قرار گرفته و گام های عظیم تری بردارد، افزود: اگر این اتفاق بیفتد اصول اسلامی در منطقه تقویت شده و این امر منجر به ظهور حضرت ولی عصر و برپایی عدل الهی می شود.



عضو فراکسیون الاحرار در پارلمان عراق با اشاره به تلاشهای آمریکا و رژیم صهیونیستی برای مصادره بیداری اسلامی در منطقه گفت: مردم منطقه باید نسبت به تحرکات و اقدامات اخیر غربی ها هوشیار باشند تا به یکباره زمام امور از دستشان خارج نشود.



الدوری تاکید کرد: آمریکا و غرب در گذشته نیز موفق شدند تا بسیاری از انقلابهای موجود در منطقه را مصادره و به نفع اهداف شیطانی خود استفاده کنند و به نوعی آنها را از هدف اصلی خود که اجرای اسلام بود منحرف سازند و حتی در این راه از برخی شخصیت های مزدور استفاده کردند.



نماینده پارلمان عراق به برگزاری اولین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی در تهران اشاره و خاطرنشان کرد: تشکیل دبیرخانه دائمی اجلاس بیداری اسلامی امری مبارک است، اما باید اتاق فکر و کارگروههایی در این دبیرخانه دائمی در زمینه ارائه راهکار به مردم منطقه تشکیل شود.



وی افزود: این کارگروها باید تا برگزاری دومین اجلاس بیداری اسلامی به مردم منطقه هشدارهایی را بدهد و آنها را از توطئه های غرب آگاه کند.



