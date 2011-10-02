دولت و مجلس توجه جدی تری به حل مشکلات حوزه دریا داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی شنبه شب در دیدار در این دیدار با مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و معاونین اداره کل و... ضمن تبریک فرارسیدن هفته ملی دریانوردی، از زحمات و اقدامات انجام شده در طی سالهای گذشته در این بخش تقدیر و قدردانی کرد.

وی از دریا به عنوان یک قدرت برای هر ملتی یاد کرد و گفت: برخی از کشور از دریا استفاده خیر و برخی دیگر استفاده شر می کنند.

وی گفت: چنانچه برنامه ریزی مناسبی در بهره برداری از نعمت دریا صورت پذیرد، بخش مهمی از مشکل اشتغال در استان برطرف می شود.

امام جمعه بندرعباس در ادامه به برخی مشکلات این حوزه اشاره کرد و خواستار توجه جدی دولت و مجلس برای رفع این مشکلات شد.

وی گفت: مجلس باید نگاه جامع تری نسبت به مسائل دریایی کشور داشته باشد زیرا دریا ظرفیت ارزشمندی است که می توان از آن استفاده های مطلوب تری کرد.

وی رفع مشکلات کشتی سازی و بندر تیاب را از جمله اولویتهای این بخش در استان عنوان کرد.

علی اکبر صفایی گفت: با وجود تحریمها و بحرانهای اقتصادی جهان، وضعیت بنادر استان هرمزگان خصوصا بندر شهید رجایی در بخش تخلیه و بارگیری، وضعیت مطلوب و رو به رشدی است که پیش بینی می شود روند فوق با شتاب بیشتری ادامه یابد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان یکی از برنامه های در دست اقدام سازمان بنادر و دریانوردی را توسعه و ساماندهی بنادر اصلی و کوچک در جهت رونق اقتصادی و رفع محرومیت از مناطق ساحلی عنوان کرد و افزود: در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت رفع محرومیت از جزیره هرمز، عملیات اجرایی احداث بندرگاه چند منظوره نخل ناخدا در بندرعباس آغاز می شود که با بهره برداری از این طرح مشکل اصلی مردم این منطقه که دسترسی راحت و آسان به سرزمین اصلی است رفع خواهد شد.

صفایی افزود: طرح توسعه بندر مسافری شهید ذاکری نیز طبق برنامه در دست انجام است و عملیات احداث ترمینال مسافری بندر شهید حقانی نیز طی روزهای آینده رسما آغاز می شود.

حجت الاسلام باصره مشاوره فرهنگی مدیرکل و روحانی حوزه فرهنگی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز در این مراسم به تشریح مهمترین اقدامات انجام شده در این بخش پرداخت.

وی گفت: در کنار فعالیتهای اقتصادی، برنامه فرهنگی در قالب مراسم و مسابقات مذهبی برای کارکنان و خانواده های آنها در شهرکهای در نظر گرفته شده که به مناسبتهای مختلف انجام می شود.

وی اجرای فریضه مهم نماز جماعت را در سطح بنادر و شهرکهای مسکونی اداره کل ازجمله مهمترین اولویتهای این بخش اعلام کرد و افزود: با تلاشهای که انجام شده، فضاهای مطلوبی جهت برپایی نماز ایجاد شده که از جمله آنها می توان به احداث نمازخانه جدید اداره کل و همچنین مسجدبزرگ بندر شهید رجایی اشاره کرد.

اله مراد عفیفی پور معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه دریانوردان در تجارت جهانی گفت: در شش ماهه گذشته 548 نفر در آبهای هرمزگان دچار سانحه شدندن که با اقدام به موقع مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی 544 نفر از آنها نجات یافت و متاسفانه یک نفر فوت و سه نفر مفقود بودند.