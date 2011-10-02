شکست سنگین اینتر مقابل ناپولی/ رم از سد آتلانتا گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شنبه شب هفته ششم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا با برگزاری دو دیدار آغاز شد که در یکی از آنها تیم فوتبال رم موفق شد در خانه خود با نتیجه 3 بر یک آتالانتا را شکست دهد و موقتا تا رده چهارم جدول رده بندی صعود کند.

در دیگر دیدار شب گذشته اینتر که در چند بازی اخیر خود بعد از تعویض سرمربی خوب نتیجه گرفته بود در ورزشگاه "جوزپه مه آتزا" مقابل ناپولی با نتیجه جالب 3 بر صفر مغلوب شد. در این بازی ژوئل اوبی در دقیقه 41 بازی با دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شد تا اینتر نیمه دوم را 10 نفره بازی کند. گلزنی بازیکنان ناپولی تنها دو دقیقه بعد از 10 نفره شدن اینتر آغاز شد.

- نتایج دیدارهای روز نخست از هفته ششم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا به شرح زیر است:

* رم 3 - آتالانتا یک

گل‌ها: بویان کرکیچ (20)، پابلو اسولادو (31) و فابیو سیمپلیسیو (81) برای رم و ژرمن دنیس (48) برای آتالانتا

* اینتر صفر - ناپولی 3

گل‌ها: هوگو کامپاینارو (43)، کریستین ماجو (56) و مارک همسیک (75)

در ادامه هفته ششم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امروز و امشب هشت دیدار برگزار می شود که برنامه آنها به شرح زیر است:

* نوارا - کاتانیا

* سسنا - کیه وو

* فیورنتینا - لاتزیو

* لچه - کالیاری

* پالرمو - سیه‌نا

* پارما - جنوا

* اودینزه - بولونیا

* یونتوس - میلان

جدول رده بندی:

1- ناپولی 10 امتیاز (یک بازی بیشتر)

2- یوونتوس 8 امتیاز - تفاضل گل 4+

3- اودینزه 8 امتیاز – تفاضل گل 4+

4- رم 8 امتیاز - تفاضل گل 2+ (یک بازی بیشتر)

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18- پارما 3 امتیاز

19- بولونیا یک امتیاز

20- سسنا بدون امتیاز