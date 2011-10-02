به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش 45 دقیقهای کاری از گروه هنری "ناوک" است که در قالب رپورتوار دفاع مقدس، با بازی هنرمندانی چون مرتضی آقا حسینی، سیدعلی موسویان، امیر کربلاییزاده، محمد زوار بیریا و زری اماد روی صحنه میرود.
"پوکههای برنجی" داستان مشکلات اجتماعی رزمندگان هشت سال جنگ تحمیلی، پس از دوران جنگ را با درون مایههای طنز روایت میکند.
از دیگر از عوامل این نمایش که نویسندگی آن را شهرام کرمی برعهده داشته است، میتوان به نیما نوروزی روابط عمومی و مشاور رسانهای، نیلوفر شکری منشیصحنه، نیایش شکری مدیرصحنه، مجید یاراحمدی دستیار کارگردان و کمال کچوییان طراح پوستر و بروشور اشاره کرد.
تاکنون هنرمندانی چون سید کاظم احمدزاده مجری تلویزیون، جواد افشار تهیه کننده و کارگردان سینما و تلویزیون، سعید ابراهیمیفر، محمدرضا الوند، رامین راستاد، وحید رهبانی، محمد ساربان، رضا دانشور، حمید رحیمزاده، ایوب دانشور، عادل غلاماوف از فعالان هنری جمهوری آذرباییجان و ... از این نمایش دیدن کردهاند.
علاقمندان برای تماشای این نمایش میتوانند تا 13 مهرماه همه روزه از ساعت 20 به تالار استاد سمندریان مجموعه تماشاخانه ایرانشهر مراجعه کنند.
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