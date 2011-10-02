فعالیت 7 هزار مربی بهداشت در مدارس کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی گفت: با هماهنگیهای به عمل آمده با وزارت بهداشت امسال مدارس کشور به بیش از سه هزار مربی بهداشت مجهز می شوند.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی مصوبه ای برای استخدام 60 هزار نفر در آموزش و پرروش در مدت 5 سال داشته که از این تعداد، 5 هزار نفر مربی بهداشت خواهند بود.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: اگر بخواهیم این نیروها را جذب کنیم به طور قطع این افراد از میان کارشناسان بهداشت و رشته‌های مرتبط استخدام می شوند و بر این اساس حتی یک نفر نیز خارج از این شرایط استخدام نخواهد شد.

حاجی بابایی در پاسخ به پرسشی درباره کمبود مربیان بهداشت در مدارس گفت: هم اکنون سه هزار و 500 مربی بهداشت قراردادی و سه هزار و 500 مربی بهداشت رسمی در مدارس فعالیت می کنند و کمبود محسوسی در این زمینه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه نمی توان برای هر مدرسه یک مربی بهداشت استخدام کرد، افزود: اگر 5 هزار مربی بهداشت تا دو سال آینده جذب شوند وضعیت بهداشتی خوبی را در مدارس خواهیم داشت.

وزیر آموزش و پرورش گفت: با جذب این تعداد مربی بهداشت در مجموع حدود 12 هزار مربی بهداشت در مدارس خواهیم داشت که این افراد، وظیفه پیشگیری و مراقبتهای عمومی را در مدارس خواهند داشت.