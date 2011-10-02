دوم اکتبر؛ از فتح بیت المقدس تا ترور ناکام پهلوی

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز دوم اکتبر سال 2011 میلادی است. دوم اکتبر مقارن با وقایع مهمی در سالها و قرون گذشته بوده که در ذیل اشاره ای به اهم آنها می شود.
1187: در چنین روزی "صلاح الدین ایوبی" سردار مسلمانان توانست به 88 سال سیطره صلیبیون بر بیت المقدس پایان داده و مسلمانان کنترل آن را به دست گیرند.
1925: "جان لاگی برد" نخستین تلویزیون جهان را آزمایش کرد.
1934: در جریان توفان در اوزاکا و کیوتو ژاپن 1600 نفر کشته شدند.
1941: در جریان جنگ جهانی دوم، آلمانها حمله ای را علیه مسکو آغاز کردند.
1954: در چنین روزی آلمان غربی به عضویت ناتو درآمد.
1958: گینه به ریاست جمهوری "احمد سکوتوره" اعلام استقلال کرد.
1973: "محمدرضا پهلوی" شاه معدوم ایران در چنین روزی از یک عملیات ترور جان سالم به در برد.
1987: "حبیب بورقیبه" رئیس جمهور وقت تونس در چنین روزی "زین العابدین بن علی" را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد.
1994: در چنین روزی توافقی میان رژیم حاکم بر تونس و رژیم صهیونیستی در زمینه گشایش دفتر تجاری دوجانبه به دست آمد.
2003: یک گروه تحقیقاتی آمریکایی نخستین گزارش خود را در زمینه تسلیحات کشتار جمعی عراق منتشر کرد که بر مبنای آن، آنها اعلام کردند که هیچ گونه تسلیحات کشتار جمعی نیافته اند.
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