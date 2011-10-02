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۱۰ مهر ۱۳۹۰، ۹:۱۹

آخرین آمارها از فراخوان جذب هیئت علمی/ مهلت ثبت نام تمدید نمی شود

آخرین آمارها از فراخوان جذب هیئت علمی/ مهلت ثبت نام تمدید نمی شود

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از عدم تمدید مهلت ثبت نام جذب هیئت علمی دانشگاهها خبر داد و گفت: داوطلبان تنها تا امروز شنبه 9 مهرماه فرصت دارند در فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاهها شرکت کنند.

محمدرضا مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین مهلت ثبت نام در فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاهها، تاکید کرد: امروز شنبه 9 مهرماه آخرین زمان ثبت نام برای جذب هیئت علمی در دانشگاهها است و این فرصت بار دیگر تمدید نمی شود، ضمن اینکه شرکت کنندگان در این فراخوان تنها تا 15 مهرماه فرصت دارند اطلاعات خود را تکمیل کنند.

وی همچنین درباره آخرین آمار از ثبت نام کنندگان گفت: تا شب گذشته 25 هزار و 482 نفر ثبت نام خود را به طور کامل برای عضویت در هیئت علمی دانشگاهها انجام دادند که از این تعداد 8 هزار و 68 نفر متقاضی بورس بودند.
 
رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، با اشاره به تعداد ثبت نام کنندگان در بخش پیمانی دکتری هیئت علمی، اضافه کرد: 5 هزار و 605 نفر پیمانی دکتری بودند که تقاضای خود را برای استخدام پیمانی ثبت کردند.
 
به گفته مردانی، 11 هزار و 85 نفر برای استخدام پیمانی مقطع کارشناسی ارشد، 209 نفر برای پیمانی سربازی و 509 نفر هم برای سربازی کارشناسی ارشد ثبت نام کرده اند.
 
مردانی درباره ظرفیت کلی پذیرش گفت: ظرفیت کلی پذیرش 16 هزار و 312 نفر از سوی دانشگاهها اعلام شده است که از این تعداد 9 هزار و 660 نفر در پیمانی دکترا، یک هزار و 800 نفر در کارشناسی ارشد و الباقی برای بورس سربازی جذب می شوند. 
کد مطلب 1421771

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