میزان تلفات جاده ای در کردستان 25 درصد کاهش یافت

رمضان نادری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: میزان کشته شدگان تصادف و حوادث جاده ای در استان کردستان طی شش ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 25 درصد کاهش پیدا کرده و انتظار می رود که این روند کاهشی در نیمه دوم سال نیز ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به کاهش 25 درصدی آمار متوفیان حوادث جاده ای در شش ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از کاهش 39 درصدی جان باختگان طی شهریور ماه سال 90 در مقایسه با شهریور ماه سال 89 در این استان خبر داد و گفت: علیرغم افزایش شمار مسافرت ها به استان ولی خوشبختانه میزان تصادف و تلفات جاده ای همچنان در حال کاهش است.

رئیس پلیس راه استان کردستان بیان کرد: با تدابیر خاص فرمانده انتظامی استان کردستان و شناسایی 76 نقطه حادثه خیز و آشکار سازی این نقاط با نصب علایم هشدار دهنده افقی و عمودی از سوی اداره کل راه و ترابری استان طی سال جاری درصدد کاهش تصادفات و حوادث جاده ای برای هموطنان و هم استانی های عزیز برآمدیم و خوشبختانه در این بخش نیز به نتایج امیدوار کننده ای دست یافتیم.

نادری یادآور شد: در خصوص عملی کردن طرح های ویژه کاهش حوادث جاده ای در شش ماه اول امسال بعضی از ادارات ذیربط مانند اداره راه و ترابری و اداره کل حمل و نقل پایانه های استان کردستان با پلیس راه همکاری و هماهنگی بسیار خوبی و مطلوبی داشتند که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی در پایان با اشاره به لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در استان کردستان گفت: با توجه به وضعیت جغرافیایی استان از یک سو و مشکلات موجود در وضعیت راه های کردستان انتظار می رود که رانندگان وسائل نقلیه قوانین راهنمایی و رانندگی را به خوبی رعایت کنند تا از بروز حوادث دلخراش جلوگیری شود.