سخنان رهبر انقلاب اصیل و تاریخی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد مشعل در حاشیه پنجمین کنفرانس حمایت از فلسطین در تهران اظهار داشت راهکارهای مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری درباره حل و فصل قضیه فلسطین و اشاره به نهر تا بحر در زمینه تشکیل کشور مستقل فلسطین اشاراتی کاملا منطقی بود.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس خاطر نشان کرد سخنان رهبر معظم انقلاب ابداع بی نظیری بود.

وی مقاومت در برابر اشغالگران صهیونیست را بهترین گزینه برای آزادی اراضی اشغالی فلسطین دانست.

خاطرنشان می شود حضرت آیت الله خامنه ای روز گذشته در پنجمین اجلاس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین و در جمع سفرا، رؤسای مجالس کشورهای مسلمان، فرهیختگان و علمای کشورهای مختلف جهان و شخصیتهای برجسته کشورهای اسلامی بیانات مهمی در ارتباط با اوضاع منطقه شرایط کشور فلسطین و توطئه های غرب و صهیونیسم علیه ملتهای منطقه ایراد کردند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان اینکه هر طرحی که بخواهد فلسطین را تقسیم کند ، یکسره مردود است تاکید کردند: طرح دو دولت که لباس حق به جانبِ «پذیرش دولت فلسطین به عضویت سازمان ملل» را بر آن پوشانده‌اند، چیزی جز تن دادن به خواسته‌ صهیونیستها یعنی «پذیرش دولت صهیونیستی در سرزمین فلسطین» نیست.